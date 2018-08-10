İş dünyası, ekonomik krize nasıl bakıyor? Yanıtı, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik verdi. ABD'nin yaptırım kararlarının "kabul edilemez" olduğunu belirten Bilecik, "IMF’ye sarılmak çözüm değil. O noktaya gelmemek için büyük çaba sarf edilmesi gerekir" dedi.

Türk-Amerikan krizinin ekonomiye olan etkisi, iş dünyasının da yakın takibinde. Peki patronlar krize nasıl bakıyor? Çözüm yolu ne? İşte bu soruların yanıtını TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik verdi.



Sözcü gazetesine konuşan Bilecik, Amerika ile yaşan krize ilişkin "Uluslararası ilişkilerde, biçtiğini beğenmeyen, ektiğini gözden geçirmelidir." yorumunu yaptı. Yaptırım kararlarının da "kabul edilemez" olduğu görüşünde.



"ÖNCELİK ENFLASYONLA MÜCADELE OLMALI"

Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin, iki ülke arasında yaşanan son diplomatik sorun karşısında almış olduğu yaptırım kararı, söz konusu stratejik müttefikliğin doğasına aykırıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin onarılamaz seviyede bozulması tehlikesini doğurmuştur. Elbette alınan bu yaptırım kararının kabul edilemez nitelikte olduğunun bilinmesini isteriz. TÜSİAD olarak Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ikili ilişkilerin, diyaloğu ve diplomatik teamülleri temel alan yapıcı bir yaklaşım çerçevesinde onarılmasını temenni ediyoruz.

Bilecik'e göre, öncelik enflasyonla mücadele olmalı.



"ÖNCELİK ENFLASYONLA MÜCADELE OLMALI"

Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi, hiç kuşkusuz enflasyondur. Ekonomide iyi ve kötü sonuçlar rastlantısal olamazlar. Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele edildiğinde kur ve faiz de normalleşecektir. Bu nedenle; yeni ekonomik programın önceliğinin enflasyonla mücadele ve dengeli, sürdürülebilir büyüme olacağını umuyoruz.





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