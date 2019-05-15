TÜSİAD da "Türkiye İttifakı" dedi. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Konseyi Toplantısında konuşan Tuncay Özilhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye İttifakı çağrısının önemine değindi. Özilhan "Sorunlarımızı kutuplaşmayı bitirerek aşarız" dedi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski de "Seçimsiz 4 sene yapısal çözümlerin hayata geçirilmesi için çok büyük bir fırsat." vurgusu yaptı. Toplantıda ayrıca küresel güç dengesinin batıdan doğuya kaydığı belirtildi.

Ekonomik kriz "Türkiye İttifakı" ile aşılacak. TÜSİAD toplantısında işte bu mesaj verildi. İstanbul'da Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı yapıldı. Açılış konuşması için Konsey Başkanı Tuncay Özilhan kürsüye çıktı. "Sorunlarımızı kutuplaşmayı bitirerek aşarız." dedi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye ittifakı" söylemini hatırlattı Özilhan...



"El birliği ile hem demokrasiyi hem ekonomiyi güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı. Tuncay Özilhan, kamplaşmanın bir kenara bırakılması gerektiğini söyledi.



Toplantıda, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski de konuştu. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyük Şehir Belediyesi seçimlerini yenilenmesini eleştirmişti Kaslowski, Erdoğan tepki göstermişti. Bu kez tonu düşük, tuttu.



TÜSİAD Başkanı, reform paketlerinin içeriğinin açıklanması için çağrı yaptı.



Toplantıda dünya ekonomisi de gündeme geldi. Güç dengesinin batıdan doğuya kaydığı vurgulandı.



Kaslowski ise S-400 ve F-35 tartışmasına değinildi.







HABER: ESER GÖRKEM PAKTÜRK

KAMERA: İSMAİL HARPUTLU

ulusal.co.tr