TÜSİAD, ekonomik gidişata sahip çıktı! TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplandı

Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durum yüksek enflasyon, yüksek faiz, pahalılık, düşen alım gücü ve artan işçi eylemleri nedeniyle ekonomik kriz olarak tanımlanıyor.

TÜSİAD bir buçuk yıldır uygulanan ekonomik politikaların olumlu sonuçlar vermeye başlayacağını ifade ederek AK Parti hükümetinin ekonomi politikalarına sahip çıktı.

Ankara’da düzenlenen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan konuşmasında mevcut politikaların devam etmesi gerektiğini belirtti.

Orhan Turan, "Son yıllardaki makroekonomik istikrarsız döneminin ardından uygulamaya geçilen rasyonel para politikalarının neticesinde enflasyonla mücadelede yol kat etmeye başladık. Ancak enflasyon hala yüksek, gelecek yıl için yapılan tahminler de mücadelede daha zamana ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu süreçte sıkı para politikasının ve ekonomideki soğumanın devam etmesi enflasyonla mücadelenin bir parçası." dedi.

Orhan Turan konuşmasında sağlıklı bir ekonominin göstergesi olarak üretim vurgusu da yaptı. Turan, "Sağlıklı bir ekonominin birinci şartı üretimdir. Üretim artışı yoksa sorun vardır. Üretim yavaşlıyorken tüketim canlı kalmaya devam ediyorsa dış açıkla ve enflasyonla mücadele zorlaşıyor." dedi.

İlginin az olduğu toplantıda TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras da yaptığı konuşmada önümüzdeki dönem ekonomide güven arayışının önem kazanacağını vurguladı. Aras, "ABD Başkanı Trump’un ikinci döneminde muhtemelen ticaret savaşları daha da sertleşecek. Ekonomik güvenlik endişeleri yükseliyor. Daha düşük maliyet arayışı yerini güven arayışına bırakıyor." dedi.