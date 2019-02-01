Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,“Üreticiden tüketiciye fiyat makasını mutlaka kapatmalıyız” dedi. Çiftçi kooperatiflerinin önemine dikkat çeken Bayraktar, “Aracıları aradan çıkartan bir sistem kurmak zorundayız” uyarısında bulundu.

Afetler nedeniyle ürün fiyatları arttı. Üreticiden markete fiyat makası bir türlü daraltılamadı.



Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticiden markete fiyat değişimlerinin nedenlerini, yaptığı basın toplantısında değerlendirdi.



Bayraktar, tarladan 1 liraya çıkan bir ürünün marketlerde 12 Liraya nasıl satıldığına ilişkin sorulara yanıt verdi.



Üreticiden markete fiyat makasının bir türlü daraltılamadığına dikkat çeken Bayraktar, bazı ürünlerden örnekler verdi.

80 kuruş olan mandalina 4 lira 60 kuruşa,

75 kuruş olan portakal markette 3 lira 81 kuruşa,

2 lira 40 kuruş olan yeşil mercimek 9 lira 8 kuruşa,

1 Lira 52 kuruş olan süt 5 Lira 70 kuruşa,

10 lira olan kuru kayısı 36 lira 48 kuruşa yükseldi.



Bu durumun sürdürebilir olmadığını belirten Bayraktar, hükümete çağrı yaptı.





HABER: TANSEV KARA

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