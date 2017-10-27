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TZOB'tan hükümete çağrı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Çorum’da konuştu. "Çiftçiye destek artsın" diyen Bayraktar, kuraklık mağduru olan köylü için borç yapılandırması istedi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Ziraat Odası hizmet binası açılışı için Çorum’un Bayat ilçesindeydi.

Açılışta konuşan Bayraktar, döviz artışı karşısında desteklerin artırılması gerektiğini belirtti.

“17 ilimizi tehlikede diyen” Bayraktar, kuraklık yaşayan bölgelere dikkat çekti.

Kuraklık mağdurlarına borç yapılanması isteyen Bayraktar, kararın torba yasaya alınacağını söyledi.

Bayraktar, bölünmüş araziden kaynaklı sorunların da desteklemelerle aşılabileceğini vurguladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tzob #Şemsi Bayraktar #çorum #çiftçi
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