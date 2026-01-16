Üçay Mühendislik halka arz sonuçları açıklandı mı? UCAYM kaç lot verdi?

Üçay Mühendislik’in halka arzında talep süreci başladı. 18 TL’den satışa çıkan hisse için yatırımcılar “hangi bankalardan alınır, kaç lot düşer” sorularına yanıt arıyor.

Halka arz takviminde yer alan Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş., yatırımcı talep toplama sürecine başladı. Şirket payları 14-15-16 Ocak tarihlerinde talep toplanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arzda pay başına fiyat 18,00 TL olarak açıklandı. Hisse kodu ise UCAYM olarak belirlendi.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK HALKA ARZI HANGİ BANKALARDA?

Üçay Mühendislik halka arzı, Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Yatırımcılar, Kuveyt Türk Yatırım üzerinden talep iletiminde bulunabilecek.

HİSSE FİYATI VE KODU NE KADAR?

Halka arzda hisse fiyatı 18,00 TL olarak belirlendi. Şirket payları borsada UCAYM kodu ile işlem görecek.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK KAÇ LOT VERİR?

Hissede kesin lot dağılımı, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak. Katılım sayısına göre olası lot dağılımı ise şu şekilde öngörülüyor:

150 bin katılımda yaklaşık 280 lot (5.040 TL)
250 bin katılımda yaklaşık 168 lot (3.024 TL)
350 bin katılımda yaklaşık 120 lot (2.160 TL)
500 bin katılımda yaklaşık 84 lot (1.512 TL)
700 bin katılımda yaklaşık 60 lot (1.080 TL)
1,1 milyon katılımda yaklaşık 38 lot (684 TL)
1,6 milyon katılımda yaklaşık 26 lot (468 TL)
2,2 milyon katılımda yaklaşık 19 lot (342 TL)

Talep sonuçlarının açıklanmasının ardından kesin lot dağılımı ve borsada işlem tarihi netleşecek.

