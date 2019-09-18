Aydınlık gazetesi İş Hukuku bölümüne gelen soru ve yanıt şu şekilde:
"İşe girerken imzaladığım iş sözleşmesinde ücret ödemesiyle ilgili olarak 'İşçi ücreti ayda bir ödenir. Mücbir bir neden olmadıkça, her ayın ücreti, ödeme gününden itibaren en geç 20 gün içinde ödenir' deniyor. Ücretler hep geç ödeniyor ve biz hep içeriden alacaklıyız. Ücretimin zamanında ödenmesi için ne yapabilirim?
4857 sayılı İş Kanunu’na göre ücretin en geç ayda bir ödenmesi gerekmektedir. İş sözleşmenizde bu şekilde bir düzenleme varsa, örneğin nisan ayı ücretiniz en geç 20 Mayıs’a kadar ödenmelidir. Ödenmediği takdirde, yasanın 24/II/e maddesine göre iş sözleşmenizi haklı sebeple derhal (en geç altı işgünü içinde) feshedip kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.
İş Kanunu’nda yer alan bir diğer hak 34. maddede düzenlenmektedir. Buna göre, eğer ücretiniz iş sözleşmenizde belirtilen zamanda (yukarıdaki örneğe göre 20 Mayıs’ta) ödenmez ve bu ödeme tarihinden itibaren 20 gün daha geçerse, işçinin "iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınma" hakkı vardır.
Sorunuzdan anladığımız, ücretin geç ödenmesi sorununun işyerinde yalnızca sizi değil tüm işçileri etkileyen bir durum olduğudur. Ücretin ödeme gününden itibaren 20 gün geçtikten sonra çalışmama hakkı bu durumdaki tüm işçiler için geçerlidir.
Topluca çalışmama, ilgili maddeye göre suç teşkil etmeyecektir. 34. maddedeki çalışmama hakkını kullanan işçiler bu nedenle işten çıkartılamaz. Ayrıca bu işçilerin yerine yeni işçi alınamaz ve bu işler başkalarına yaptırılamaz.
Bu konuda dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, işi durdurmadan önce işverene 34. maddenin tanıdığı hakkın kullanıldığını bildirmektir. Bir diğer önemli nokta ise, çalışmama hakkı kullanılırken işveren herhangi bir ödeme yaparsa, ödeme tarihinden itibaren 20 gün gecikmiş bir alacağın kalıp kalmadığına dikkat edilmesi ve eylemi haklı kılan gecikmiş bir ücret ödemesi yoksa eylemi hemen sona erdirmektir."
ulusal.com.tr
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