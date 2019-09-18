Aydınlık gazetesi İş Hukuku bölümüne gelen bir soruya verilen yanıtta, "Ücretin geç ödenmesi sorununun işyerinde yalnızca sizi değil tüm işçileri etkileyen bir durum olduğudur. Ücretin ödeme gününden itibaren 20 gün geçtikten sonra çalışmama hakkı bu durumdaki tüm işçiler için geçerlidir. Topluca çalışmama, ilgili maddeye göre suç teşkil etmeyecektir. 34. maddedeki çalışmama hakkını kullanan işçiler bu nedenle işten çıkartılamaz. Ayrıca bu işçilerin yerine yeni işçi alınamaz ve bu işler başkalarına yaptırılamaz" ifadeleri kullanıldı

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