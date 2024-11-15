Ücretli çalışan sayısında artış

TÜİK, eylül ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini kamuoyuna açıkladı. Buna göre, ücretli çalışan sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artış göstererek 15 milyon 973 bin 744 oldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ücretli çalışan sayısında artış
Yayınlanma:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ait ücretli çalışan istatistiklerini duyurdu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda yüzde 2,7 artarak 15 milyon 973 bin 744 kişiye yükseldi.

Bu sayı geçen yıl eylülde 15 milyon 550 bin 366 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Eylülde ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7 azalırken inşaat sektöründe yüzde 6,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4 artış kaydetti.

Aynı ayda ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,4 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı eylülde aylık bazda 0,2 arttı.

SON DAKİKA! Malatya'da 4,9 büyüklüğünde depremSON DAKİKA! Malatya'da 4,9 büyüklüğünde depremGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

TÜİK Ücretli çalışan sayısı
Günün Manşetleri
Rize'de şiddetli deprem
Ücretli çalışan sayısında artış
Malatya'da şiddetli deprem
3 terörist etkisiz hale getirildi
Esenyurt'ta Kalkan-29 operasyonu
Noterlik Kanunu ve Medeni Kanunda düzenleme
6 kadın kurtarıldı, 2 zanlı tutuklandı
Kuyu-37 operasyonunda 207 tutuklama
AK Partili Kılıç, Cumhurbaşkanı'nın Esad çağrısını değerlendirdi
Cansız bedeni bulunan Rojin'in ölüm nedeni ortaya çıktı!
Çok Okunanlar
Jandarmaya ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi Jandarmaya ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi
Noterlik Kanunu ve Medeni Kanunda düzenleme Noterlik Kanunu ve Medeni Kanunda düzenleme
6,6 büyüklüğünde deprem oldu 6,6 büyüklüğünde deprem oldu
Malatya'da şiddetli deprem Malatya'da şiddetli deprem
Esenyurt'ta Kalkan-29 operasyonu Esenyurt'ta Kalkan-29 operasyonu