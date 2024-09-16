Ücretli çalışan sayısında artış! TÜİK son verileri açıkladı

TÜİK, temmuz ayına ait ücretli çalışan istatistiklerini kamuoyuna duyurdu. Buna göre, ücretli çalışan sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artış gösterdi. Ücretli çalışan kişi sayısı 15 milyon 889 bin 385 oldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ücretli çalışan sayısında artış! TÜİK son verileri açıkladı
Yayınlanma:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

TÜİK'in paylaştığı son verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda yüzde 3,4 artışla 15 milyon 889 bin 385 kişiye yükseldi. Bu sayı geçen yıl temmuzda 15 milyon 369 bin 599 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, temmuzda ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe değişmezken (5 milyon 100 bin 115 kişi), inşaat sektöründe yüzde 8,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,3 yükseldi.

Ücretli çalışan sayısında artış! TÜİK son verileri açıkladı - Resim : 1

AYLIK BAZDA YÜZDE 0,7 YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda aylık bazda yüzde 0,7 arttı.

Alt detaylarına bakıldığında, temmuzda ücretli çalışanlarda aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 artış görüldü.

Adana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar varAdana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar varGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ücretli çalışan sayısı TÜİK
Günün Manşetleri
Adana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı
Ücretli çalışan sayısında artış
İstanbul'da yağış etkili oldu
24 şehirde Siberağ-7 operasyonları
İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
Fransa'da festivalde PKK propagandası
Trump'a bir suikast girişimi iddiası
Trabzonspor ile Beşiktaş berabere kaldı
SİPER Ürün-2 test atışını başarıyla tamamladı
Fenerbahçe, derbi öncesi hata yapmadı
Çok Okunanlar
Yarın bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak! Yarın bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak!
Genç kız bekçiyi bıçakladı, polis ateş açarak etkisiz hale getirdi Genç kız bekçiyi bıçakladı, polis ateş açarak etkisiz hale getirdi
24 şehirde Siberağ-7 operasyonları 24 şehirde Siberağ-7 operasyonları
Fransa'da festivalde PKK propagandası Fransa'da festivalde PKK propagandası
Adana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı Adana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı