Plastik poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşet uygulamasınba bazı esasların yeniden düzenlediğini açıkladı.
Yeni düzenlemeye göre 15 mikronun üzerindeki poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanılacak.
Marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek.
Ayrıca, eczanelerde kullanılan plastik poşetlerin tüketiciye ücretsiz verileceği belirtildi.
ulusal.com.tr
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