Ücretsiz yurt imkanına emekliler ne dedi?

Ay sonunu zor getiren emekli için tatil hayal. Hükümet ise Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtları yaz aylarında emeklilerin ücretsiz kullanımına açacak.

Aylıklarına artış bekleyen emekliler, devlet yurtlarında bir ay ücretsiz konaklama kararına tepki gösterdi.

Ay sonunu zor getiren emekliler tatile çıkamadıkları için yurt uygulamasının gereksiz olduğunu düşünüyor.