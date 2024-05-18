Ücretsiz yurt imkanına emekliler ne dedi?

Aylıklarına artış bekleyen emeklilere devlet yurtlarında bir ay ücretsiz kalma hakkı tanındı. Tatilin hayal olduğunu söyleyen emekliler "Müjde" diye yapılanlara tepki gösterdi.

Editör: Haber Merkezi
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Ay sonunu zor getiren emekli için tatil hayal. Hükümet ise Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtları yaz aylarında emeklilerin ücretsiz kullanımına açacak.

Aylıklarına artış bekleyen emekliler, devlet yurtlarında bir ay ücretsiz konaklama kararına tepki gösterdi.

Ay sonunu zor getiren emekliler tatile çıkamadıkları için yurt uygulamasının gereksiz olduğunu düşünüyor.

"Biz karnımızı zor doyuruyoruz nereye tatile gidelim! 11 bin lira maaş alıyorum. Tatil mi yapacağım karın mı doyuracağım? Gel emekli maaşıyla geçin, bırak tatil yapmayı."
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# emekli maaşı # tatil
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