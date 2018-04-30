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"Ucuz ekmek" satışına haksız rekabet kararı

Antalya'da fırın ve marketlerde 1 lira olan ekmeği 75 kuruştan satarak haksız rekabete yol açtığı öne sürülen market işletmecisi hakkındaki dava karara bağlandı.

"Ucuz ekmek" satışına haksız rekabet kararı
Ekmek Üreticileri Federasyonu Antalya Şubesi, fırın ve marketlerde 1  liraya satılan ekmeği 75 kuruşa tüketiciye sunarak haksız rekabete yol açtığı  gerekçesiyle Kepez ilçesi Teoman Paşa Mahallesi'nde market işletmecisi Ragıp  Şahin hakkında dava açtı.

Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davada, dosyaya sunulan  bilirkişi raporunda, ekmeğin ortalama maliyetinin 87 kuruş olduğu ve bu fiyatın  altında satılmasının uygun olmadığı bildirildi.

Bunun üzerine mahkeme, "Davalının ekmeği ortalama maliyet fiyatı  altında satış yapmaktan ibaret eyleminin, haksız rekabet olduğunun tespiti ve  haksız rekabetin menine" karar verdi. Kararda istinaf yolunun açık olduğu  belirtildi.

Ekmek Üreticileri Derneği Antalya Şubesi Başkanı Kenan Tatlı, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak üyelerini korumak için belirlenen  fiyatın altında ekmek satışı yapan yerler hakkında haksız rekabete neden  oldukları gerekçesiyle yargıya başvurduklarını belirtti.

Fırınların ve marketlerin ekmeği maliyetin altında satış yapmalarını  yasak olduğunu vurgulayan Tatlı, şunları söyledi:

"Devletin belirlediği bir rayiç bedel var. Bu fiyatın altında satış  yapanlar komşu esnafı zarara uğratıyor. Uyarılarımıza rağmen bazıları adeta  meydan okur gibi bildiklerini okumaya devam ediyor. Bu nedenle dava açmak zorunda  kaldık. Mahkemenin verdiği kararı memnuniyetle karşıladık."

GÜNDE ORTALAMA BİN 200 EKMEK

Market işletmecisi Şahin ise Kepez ilçesinde maddi durumu iyi olmayan  vatandaşlara ucuz etmek yedirmek için mücadele ettiğini savunarak, "Fırıncılarla  görüşüp en uygun fiyat olan 50-55 kuruşa ekmeği alıyorum. Üzerine karımı da  koyarak 75 kuruşa satıyorum. Karımdan feragat ediyor olmama rağmen bu fiyat beni  kurtarıyor." dedi.

Günde ortalama bin 200 ekmek sattığını, zaman zaman fırınlara  kendisine "ekmek satmasınlar'" diye baskı uygulandığını öne süren Şahin, şöyle  devam etti:

"Ekmeği Antalya'dan alıyorum, başka bir ilden getirmiyorum ki.  Bilirkişiyi Ankara'dan seçiyorlar. Ankara'daki maliyetle buradaki aynı değil.  Nasıl haksız rekabete yol açtığımı anlayabilmiş değilim. Ekmeği tekelleştirmek  istiyorlar. Hukuki mücadeleye devam edeceğim."

Şahin'in avukatı Şaziye Şahin ise mahkemenin aleyhlerinde verdiği  kararla ilgili bir üst mahkemeye temyiz başvurusunda bulunacaklarını söyledi.

Serbest piyasa ekonomisi şartları içinde ekmeğin taban fiyatının  belirlenemeyeceğini savunan avukat Şahin, ortalama maliyet iddiasının doğru  olmayacağını, fırının üretim miktarı, çalıştırdığı işçi sayısı ve ödediği kira  gibi giderlerin işletmelere göre farklılık gösterebileceğine savundu.

Antalya Fırıncılar Odası yetkilileri ise söz konusu market sahibine  veya diğer marketlere 1 liranın altında ekmek satmamalarına ilişkin baskı  uygulamadıklarını bildirdi.

Kaynak: AA
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