Bankalara 100 Milyon lira ve üzerinde borcu olan şirketler yeniden yapılandırma talep edebilecek. Türkiye Bankalar Birliği, toplam kredilerdeki payı yüzde 90 olan bankaların "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması" imzaladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle söylüyor. Ancak bankalardan, ekonomik krizin boyutlarını gözler önüne seren bir hamle geldi.



Bankalar bir araya geldi, Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşması imzaladı. Türkiye Bankalar Birliği anlaşmayı imzalayan banka ve diğer finansal kuruluşların toplam kredilerdeki payının yüzde 90 olduğunu duyurdu.



19 Eylül itibariyle uygulamaya giren anlaşma kapsamında borcu 100 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olan şirketler yeniden yapılandırma talep edebilecek.



Borçlarını geri ödeyemeyecek durumda olan şirketler yapılandırma kapsamına alınmayacak, tasfiye sürecine girecek.



Borcunu yapılandırmak isteyen şirket borçlu olduğu bankalardan anlaşmada imzası olan herhangi birine başvurabilecek. Bankaların üçte ikisi yeniden yapılandırma yönünde görüş verirse diğer bankalar da bu görüşe uyacak.



Kredi veren bankaların yüzde 90’ı kabul ederse borçlu şirkete ilave kredi de verilebilecek.





ulusal.com.tr