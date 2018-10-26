Merkez Bankası'nın rezerv varlıkları azaldı. Rezerv, eylülde bir önceki aya göre 84,7 milyar dolar. Bu rakamdan altın çıkarıldığında ise Türkiye'nin rezervi 65,5 milyar doları olarak kaydedildi. Ekonomistler, "rezervlerin daha da aşağıya kayacağını" belirtiyor.

Merkez Bankası tarafından, Eylül 2018 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 azalarak 84,7 milyar dolara indi.



Ancak altın rezervi açıklanan rakamdan çıkarıldığında durum çok daha ciddi. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,9 azalarak 65,5 milyar doları olarak kaydedildi.



Altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 4,2 azaldı. 17,7 milyar dolar oldu.



Ekonomist Uğur Civelek, ekonomideki tabloyu değerlendirdi.



Para Politikası Kurulu ekim ayı toplantısı sonucunda faizleri değiştirmemişti. Merkez, faizi yüzde 24 seviyesinde sabit bırakmıştı.



Civelek çözümün faizde olmadığına işaret etti. "İflas erteleme başvurularına" dikkat çekti.



Korkordato konusu hükümetin de gündeminde.



İflas erteleme isteyen şirketler incelenecek. Ayrıca etiket fiyatları gün geçtikçe yükselirken denetimler de sıkılaştırışdı. Bugüne kadar 5 bin 300 firma, 77 bin 386 ürün denetlendi.



Bakanlığa etiket şikayetleri sürüyor. Bu hafta şikayetlerle ilgili mobil uygulama da başlatılacak.



ulusal.com.tr