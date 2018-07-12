Dolar yeni rekorunu kırdı... 4,97 seviyesine kadar yükselen dolar 4 lira 86 kuruşa kadar geriledi. Ekonomist Uğur Civelek ekonomideki son durumu anlattı, kabine spekülasyonuna ilişkin konuştu. Kabine listesi açıklandıktan sonra yabancı yatırımcıların hareketlerini değerlendiren Civelek, Sermaye Piyasası Kurulu'nu göreve çağırdı.

Dolar, türk lirası karşısında yeni rekorunu kırdı. Mayıs ayında 4 lira 97 kuruş seviyesine ilk defa çıkan dolar, rekorunu tazeledi.



5 liraya dayanan Amerikan doları, ardından 4 lira 86 kuruş seviyesine geriledi. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni kabinenin ilan edilmesinin hemen ardından doların lira karşısında yükseldiği görülmüştü. Ve kabine spekülasyonu tartışılmıştı. Peki, sızdırılan kabine listesinde kasıtlı olarak mı ekonomi bakanı yanlış servis edildi?



Ekonomis Uğur Civelek, ilk sızdırılan listede yabancı yatırımcıların istediği isimler olduğunu söyledi.



Maliye Bakanı Naci Ağbal kabinede yer almadı ancak adı Erdoğan kabineyi açıklamadan önce sızdırılan listede yer aldı. Uluslararası sermayayi memnun eden bu liste nedeniyle gün içinde dolar kuru geriledi.



Ancak kabinede yabancı sermayenin istediği isimler olmadığı ortaya çıkınca dolar da fırladı. Civelek, açıklanandan farklı bir listenin servis edildiğine dikkat çekti.



Uğur Civelek, Sermaye Piyasası Kurulunu göreve çağırdı.





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