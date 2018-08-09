Ankara-Washington hattında krizin çözümü için atılan diplomasi adımları sonuç vermedi. Washington'a giden Türk heyeti hem ABD Dışişleri hem de Hazine Bakanlığı yetkilileri görüştü ancak mutabakata varılamadı. "Görüşmeler sonuçsuz, yeni yaptırımlar gelebilir" haberleri basına yansıyınca da dolar kuru rekor tazeledi ve 5 lira 44 kuruşu gördü. Uzmanlara göre Türkiye'de piyasalar ekonominin 15 Temmuz'unu yaşıyor.

Krizin çözümü için yüzyüze ilk temas kuruldu. Ancak kısa süren görüşmelerde sonuç çıkmadı.



Ankara'dan Washington’a giden dokuz kişilik Türk heyeti, önce ABD Dıışişleri Bakanlığı yetkililerle görüştü. Görüşme sürerken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yazılı açıklama yaptı ve "müzakereler devam ediyor" dedi.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Ünal'ın başkanlık ettiği Türk heyeti, yaklaşık bir buçuk saatlik görüşme sonrası ikinci tur temaslar kapsamında Hazine Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.



Ancak bu görüşmeden de sonuç alınamadı. Ne papaz Brunson ne de yaptırımlar krizi çözülemeyince taraflar masadan eli boş kalktı. Beyaz Saray Muhabiri Ben Kennedy'in attığı twite göre Türk heyeti müzakerelerin Brunson'u serbest bırakmayı reddetti.



Görüşmeler bittikten kısa bir süre sonra da Amerika'nın en tirajlı yayın organlarından Wall Street Journal, dikkat çeken bir haber yayınlandı. Haberde, anlaşma sağlanamadığı, yeni yaptırımların gelebileceği ifadesi yer aldı.



Türk-Amerikan diplomasisine kilitnenen dolar kuru da görüşme haberleri kamuoyuna yansıdıkça aşağı yukarı dalgalandı. Temaslar sonuçsuz kalınca dolar 5 lira 44 kuruşu görerek rekor tazeledi.



Uzmanlara göre döviz kurunun Türk Lirası'na baskısı ekonominin 15 Temmuz'u. Zira yapısal sorunları olan Türk ekonomisi, Türkiye'nin dış politikasından milli çıkarlarından vazgeçmesi için sopa olarak kullanılıyor.



Ekonomist Uğur Civelek'e göre papaz Brunson krizi buzdağının sadece görünen yüzü.

"Bugün rahip meselesinde bizi sıkıştırıp istediğini almak durumunda kalanlar yarın terörle mücadeleyi bırakın demek durumunda kalırlar. Bu çok büyük bir şey buzdağının tepesi sadece."





ulusal.com.tr