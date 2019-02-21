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Uğur Civelek: Üretimde alarm zili çalıyor

Gıda fiyatlarındaki artışa makyaj çözüm olarak başlayan tanzim satışlar genişleyecek. Ekonomistler ise üretim vurgusu yapmaya devam ediyor. Sanayicilerin bile dar boğazdan kurtuluşun çözümü olarak toprağı işaret etmesi dikkat çekiyor. Hükûmetin günlük ekonomi politikaları Türkiye'yi çıkmaza sürüklüyor; Üretim daraldı, çiftçi perişan...

Uğur Civelek: Üretimde alarm zili çalıyor

Hükûmetin ekonomi politikaları Türkiye'yi dar boğazın içine soktu. Evine sebze bile götüremeyen vatandaşın önüne çözüm olarak tanzim satışlar konuldu. Kuyruk uzadıkça tartışmalar da arttı.

Uygun fiyattan gıda alış-verişinden memnun kalan vatandaşın beklediği haberi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim meydanından duyurdu.

Tanzim makyajı seçim sürecinde ve sonrasında da devam edecek. Erdoğan Denizli'de konuştu. Yükselen gıda fiyatlarına çözüm olarak sunulan tanzim satışlar gündemindeydi.

Ancak tarımsal üretime gerekli önemin verilmemesi ülke ekonomisini çıkmaza sürüklüyor.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın tarım ve üretim vurgusu sonrası ekonomistler de uyarılarda bulundu.

Ekonomist Uğur Civelek'de kapsamlı planlamaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Civelek yapılması gerekenleri böyle sıralarken ekonomist Bartu Soral "Tarımın bitirildiğini" ifade etti.

Soral, çözümü de anlattı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #tanzim #uğur civelek
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