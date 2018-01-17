Ukrayna enerji şirketi Naftogaz'ın cazip fiyatla bu yıldan itibaren Rusya'dan yeniden doğalgaz almaya başlayacağı açıklandı

Naftogaz Başkanı Andrey Kobolyev, şirketin bu yıldan itibaren Rus enerji şirketi Gazprom'dan doğalgaz satın alacağını belirtti.



Kobolyev, düzenlediği basın toplantısında, uygun fiyata hem Avrupa'dan hem Rusya'dan Ukrayna'ya doğalgaz alınacağını açıkladı.



Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin kararı çerçevesinde Gazprom'dan bu yıldan itibaren yeniden doğalgaz alımına başlanacağını söyleyen Kobolyev, Gazprom'un belirlemek zorunda olduğu fiyatın cazip olacağını dile getirdi.



Bu yıldan itibaren Rusya'dan minimum düzeyde yılda 4-5 milyar metreküp doğalgaz satın almak zorunda olduklarını kaydeden Kobolyev, "Gazprom'un bize Avrupa fiyatlarının altında yılda 5 milyar metreküp doğalgaz satmasının olumsuz yönleri olduğunu düşünmüyoruz. Bu hem tüketici hem şirket açısından olumlu." ifadelerini kullandı.



Kobolyev, Avrupa'dan da doğalgaz ithalatına devam edeceklerini vurguladı.



Naftogaz 2015'in sonu itibarıyla Rusya'dan doğalgaz ithalatını durdurmuştu. Stockholm'deki Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin bir süre önce aldığı karar neticesinde "al veya öde" yöntemiyle yapılan sözleşme gereği minimum düzeyde her yıl Ukrayna, Rusya'dan doğalgaz alacak.



Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya'nın Ukrayna'ya uygun fiyat vermesi halinde doğalgaz alımının yeniden başlatılabileceğini belirtmişti.