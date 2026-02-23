Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 30 sürekli işçi alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 30 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Konuyla ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlığın yayımladığı ilana göre, taşra teşkilatında görev alacak 30 sürekli işçinin mesleki dağılımı netleşti. Bu kapsamda; tarama uzmanı (kaptan) pozisyonunda 2, sınırlı kaptan olarak 5, deniz buhar ve motor makinisti görevinde 3, yağcı olarak 6, usta gemici pozisyonunda 3, gemici görevinde 2, başmakinist olarak 3, makine operatörü görevinde 3 ve düz işçi pozisyonunda 3 kişi işe alınacak.

BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLERİ

Açılan iş ilanlarına bugünden itibaren 27 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek. Adaylar başvuru işlemlerini Türkiye İş Kurumunun internet adresi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

İşe alım kapsamında yapılacak sözlü sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin tüm detaylar Bakanlığın internet adresinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek. Kurum tarafından yapılacak bu duyurular resmi bildirim yerine geçecek ve adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.