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Ülker'den tarımda büyüme raporu

Ülker Bisküvi, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine yönelik katkılarının anlatıldığı bir rapor hazırladı. Akademisyenlerce raporda, Türkiye'nin buğday ve undan katma değerli ürünler üreten firmalar sayesinde ihracatını artıracağı vurgulandı.

Ülker'den tarımda büyüme raporu

Ülker Bisküvi, Türkiye’nin Sürdürülebilir Büyüme Stratejisine Katkı Raporu'nu yayımladı. 

Prof. Dr. Kerem Alkin ve Dr. Metin Gürler tarafından hazırlanan raporda firmanın Türkiye’nin ihracat, istihdam ve üretimine katkısı ele alındı. 

Raporda Türkiye'nin gelecek 10 yılda küresel ekonomide iddiasını sürdürmesi için büyük şirketlere düşen görevler anlatıldı. 

Türkiye’nin, Ülker Bisküvi gibi undan katma değerli ürünler elde eden firmalar sayesinde ihracatını artıracağı vurgulandı. 

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, firmalarının 10 fabrikada üretim yaptıklarını 100’ü aşkın ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti.

Üretimin her aşamasında israfsız ve verimli üretimi benimsediklerini vurgulayan Tütüncü, tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasını, çiftçilerin sosyo-ekonomik koşullarının iyileştirilmesini ve tarımsal üretimin çevresel etkilerinin azaltılmasını desteklediklerine dikkat çekti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ülker
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