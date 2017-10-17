İngiltere Premier Lig’in köklü kulüplerinden olan Newcastle United’ın satılığa çıktı.
İngiltere merkezli haber sitesi Evening Standard ise kulübün ilk taliplileri arasında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in olduğunu yazdı.
Haberde Ülker’in kulübe 250 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.
Hürriyet gazetesinin haberine göre, holdingten yapılan açıklamada "Böyle bir şey gündemimizde yok" ifadeleri kullanıldı.
ulusal.com.tr
Ülker Holding'den İngiltere'de futbol kulübü Newcastle United'a talip olunduğuna yönelik haberler için açıklama yapıldı. Açıklamada, "Böyle bir şey gündemimizde yok" denildi
İngiltere Premier Lig’in köklü kulüplerinden olan Newcastle United’ın satılığa çıktı.
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