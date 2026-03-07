Ülker'in eski ortağı iflas etti

Bir dönem Ülker ile ortak projeler yürüten Modern Çikolata, geçen yıl ilan ettiği konkordato sürecinden çıkamadı. Karaman merkezli şirket için iflas kararı verildi.

Türkiye’nin önemli çikolata üreticilerinden Modern Çikolata için iflas kararı verildi. 1999–2014 yılları arasında Ülker ile ortak projelere imza atan ve Türkiye’nin büyük sanayi kuruluşları arasında gösterilen şirket, konkordato sürecinden çıkamayarak faaliyetlerini sonlandırdı.

Karaman’da faaliyet gösteren Modern Çikolata, geçtiğimiz yıl yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etmişti. Yaklaşık 40 yıllık geçmişe sahip olan şirket, çikolata üretimindeki yüksek kapasitesiyle sektörde öne çıkıyordu.

ÜLKER İLE ORTAK PROJELER YÜRÜTMÜŞTÜ

Şirket özellikle market zincirlerine özel üretim yapmasıyla biliniyordu. Ülker ile ortak projeler yürüten Modern Çikolata; bisküvi, çikolata, kek, kraker, çikolata bar, gofret ve kremalı çikolata olmak üzere 7 ana kategoride 300’den fazla ürün üretiyordu.

Konkordato süreci öncesinde şirketin çalışan sayısının 3 bini aştığı belirtiliyordu. Modern Çikolata aynı zamanda bölge ülkelerine çikolata ve çikolatalı ürün ihracatı da gerçekleştiriyordu.

Şirket, 2023 yılına kadar İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde yer alırken, 2023 Kurumlar Vergisi Karaman listesinde ise 7. sırada bulunuyordu.

