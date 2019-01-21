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Ulusal Kanal, Aydınlık ve Ulusal Radyo emek dünyasını İstanbul'da buluşturdu

İstanbul'da ise emek cephesi ekonomik krizi masaya yatırdı. İşveren ve hükümetin krizin faturasını kestiği emekçiler birlikte mücadelenin öneminde dikkat çekti. Sakarya Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirmeye direnen savunma sanayi işçileri selamlandı.

Ulusal Kanal, Aydınlık ve Ulusal Radyo emek dünyasını İstanbul'da buluşturdu

Ulusal Kanal, Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Radyo Türkiye'nin emek dünyasını İstanbul'da buluşturdu.

"Ekonomik Kriz, İşçi Sınıfımızın Sorunları ve Çözümler" konferansı Petrol-İş Sendikası Genel Merkezi'nde düzenlendi. Açılış konuşmalarını Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, Aydınlık Gazetesi Gene Yayın Yönetmeni İker Yücel ve Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar yaptı. 

Kurultay Sakarya Tank Palet işçileriniz özeleştirme kararına karşı verdiği mücadele selamlanarak başladı. 

Kurultay  2 oturum yapıldı. Aydınlık Gazetesi Yazarı Esin Ergneç'in yönettiği ilk oturumda Yıldırım Koç, Güvenlik-İş Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Toleyis Genel Başkanı Cemail Bakındı,  TGS Genel Sekreteri İlkay Akkaya ve Aydınlık Yazarı Yıldırım Koç konuştu. 

İkinci oturumun moderatörlüğünü Ulusal Kanal Sunucusu Can Karadut yaptı. Konuşmacılar, Konut-İş Genel Başkanı Alican Kayhan, Türk Harb-İş İstanbul Şube Başkanı Murat Yalçınkaya, Türk-İş Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, Teksif Genel Başkanı,TEKSİF Genel Başkan Yardımcısı Sabahattin Çetin, Türkiye Denizciler Sendikası Başkanı Hasan Pekdemir'di. 

Direnişteki florma işçilerinin de katıldığı kurultayın kapanış konuşmasını  Aydınlık Gazetesi Yazarı Mehmet Akkaya yaptı. 


HABER: DENİZ ÇAĞLAYAN 
KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal #aydınlık #ulusal radyo
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