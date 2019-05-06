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Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Ulusal Kanal canlı yayınında flaş dolar ve YSK açıklaması

Ekonomist Fehmi Küfteoğlu, Ulusal Kanal canlı yayınında doların 6 lirayı görmesine dair konuştu. Küfteoğlu, "Zat-ı muhteremi geçen gördük. 'Yumruğumuzu masaya vurduk, doları 5 liraya düşürdük' diyordu. Bunun üzerine çok şey konuşmaya gerek yok. Yaptığınızı her şeyin hemen sonucunu görüyorsunuz. YSK, toplantı saatini açıklıyor. Toplantı saatini açıkladığı an, dolar 6 lirayı test ediyor." dedi

Ulusal Kanal canlı yayınında flaş dolar ve YSK açıklaması

Ekonomist Fehmi Küfteoğlu, Ulusal Kanal'da Can Karadut'un sunduğu Günaydın Türkiye programına konuk oldu, gündemi değerlendirdi.

"YABANCI ÜLKELER, ÜLKEMİZE HÜKMEDİYOR"

Ekonomideki borçlanmaya dair konuşan Küfteoğlu, "Yabancı ülkeler bizim ülkemize hükmediyor" dedi.

Küfteoğlu, "Türkiye'yi sokulduğu yanlış süreçten çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.

DOLAR

Ekonomist Küfteoğlu, dolarla ilgili şunları söyledi:

"Zat-ı muhteremi geçen gördük. 'Yumruğumuzu masaya vurduk, doları 5 liraya düşürdük' diyordu. Bunun üzerine çok şey konuşmaya gerek yok. Yaptığınızı her şeyin hemen sonucunu görüyorsunuz. YSK, toplantı saatini açıklıyor. Toplantı saatini açıkladığı an, dolar 6 lirayı test ediyor. Bunu bile anlamak çok mu zor?"

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #istanbul #seçim sonuçları #dolar #ekonomi
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