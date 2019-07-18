Ulusal Kanal, fındık dosyasını açıyor

Fındık Türkiye'nin başlıca ithal ürünleri arasında. Dünya ölçeğinde de üretimde ilk sırada. Rakamlar güzel ama hem girdi maliyetleri hem hava koşulları üreticiyi zora soktu.
Trabzon Fındık Üreticileri Derneği Başkanı İsmail Albayrak, sorunları ve önerileri ile Ulusal Kanal mikrofonuna konuştu.
Aslında devlet üreticiye el uzatmalı. Üreticilerin talebi bu. Piyasadaki durum ise içler acısı. Fındığımız uluslararası tekellere terk edildi.
Fındık üreticisine göre tek çare Fiskobirlik...Fakat yanlış politikalarla iflasın eşiğinde gelen Fiskobirlik de iflasın eşiğinde.
TMO'nun fındıkta çözüm olmadığını söyleyen Albayrak, çözümün Fiskobirlik'te tekrar örgütlenmek olduğunu vurguladı.
HABER: İLYAS GÜMRÜKÇÜ
KAMERA: SÜLEYMAN DÖNMEZ
ulusal.com.tr
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