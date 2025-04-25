Ulusal Kanal sordu, halk yanıtladı: Etteki düşüş sofraya inmedi

Ulusal Kırmızı Et Konseyi son iki haftaya ilişkin dana ve kuzu kesim fiyatlarını duyurdu. Açıklamaya göre fiyatlar sabit kaldı, hatta bazı kalemlerde düşüş yaşandı. Ancak kasaplar bu düşüşün etiketlere yansımadığını söylüyor.

“10-20 lira kadar düşüş oldu ama raf fiyatlarına etki etmedi. Uzun zamandır aynı seviyede. Kıyma 760, kuşbaşı 780, biftek 850-900, antrikot ise 1200 lira bandında. Son bir aydır zam gelmedi.”



Vatandaşlar ise et fiyatlarının hâlâ ulaşılmaz olduğunu söylüyor.

📌 Vatandaş görüşlerinden:

“Eskiden 500’e alıyordum, şimdi 650-700. Vallahi et yüzü göremiyoruz.”

“Ayda yılda 200 gram anca alabiliyoruz.”

“Her gün zam geliyor, gece yatıyoruz sabah yine zam.”

“Yarım kilo 400 lira… Onu bile alamıyoruz.”

“Et artık lüks değil, yok.”

“Kasaba gidemiyorum bile. Eşim de ben de işsiziz.”



Restoran sahipleri de et fiyatlarındaki artıştan dertli.

Etin menülere yansıyamadığını dile getiriyorlar:

“Her gün zam geliyor, inanmam bu düşüş haberlerine. Turist olmasa dükkânı kapatırız. Piyasada 600 liraya aldığım eti menüde 390’a veriyorum. Bu da zarar yazıyor.”



Kasaplar ise Kurban Bayramı yaklaşırken yeni bir zam beklentisini dile getiriyor.

“Bayrama yakın fiyatlar yine artar. Ellerinde ürün stoklayanlar var. Şimdi psikolojik olarak düşürüyorlar ama kurban öncesi yükseltecekler.”