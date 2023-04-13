Ulusal Staj Programı'nda stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Ulusal Staj Programı'nın "2023 yılı stajyer havuzu"nun işverenlerin erişimine açıldığını duyurdu. Havuz, 2023 yılı sonuna kadar staj teklifleri için erişime açık olacak.
İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan açıklamada, bu yıl başvuru sayısı 400 bini aşan programın, hem yükseköğretimdeki her bir gencin staj ihtiyacını karşılayacak kapsam ve niteliğe ulaştığı hem de kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu yeteneklere erişimini kolaylaştırdığı belirtildi.
"300 BİNDEN FAZLA GENCE STAJ İMKANI SUNULMASI HEDEFLENMEKTEDİR"
Açıklamada, "Gençlerimizin iş hayatını henüz öğrenciyken deneyimleyerek becerilerini yetkinliğe dönüştürmelerini hedefleyen programla, 2023 yılında 150 bini kamu kurumlarında, 150 bini özel sektörde olmak üzere 300 binden fazla gence staj imkanı sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca kamu kurumları, Ulusal Staj Programı stajyerlerine asgari ücret ödeyecekler." ifadesi kullanıldı.
Program kapsamında staj yapacak her bir gencin, başta "iş sağlığı ve güvenliği" ile "depreme hazırlık" olmak üzere sertifikalı uyum, gelişim ve iletişim eğitimleri alacağı belirtilen açıklamada, programa başvuru yapan her üniversite öğrencisinin liseden lisans son sınıfa kadar gerçekleştirdikleri uzun dönemli çalışmalar ve sergiledikleri performansın yenilikçi, bilimsel ve objektif yöntemle değerlendirildiği ifade edildi.
HAVUZ, 2023 YIL SONUNA KADAR ERİŞİME AÇIK OLACAK
Öğrencilerin "Akademik/Mesleki", "Sanatsal/Sosyal" ve "Sportif" alanlardaki yeterlilik puanlarının hesaplandığı ve "Aday Profili"ne eklendiği kaydedilen açıklamada, "Adayların profili; işverenlerin erişim sağlayabileceği stajyer havuzuna kimlik ve iletişim bilgileri gizlenerek aktarılmıştır. Böylece işverenler, ihtiyaç duyduğu nitelikteki adaylara, kişisel bilgilerini görmeden, yetkinliklerine dayanan değerleme puanlarına göre teklif göndermektedir. Stajyer havuzu, 2023 yılı sonuna kadar staj teklifleri için erişime açık olacak." ifadelerine yer verildi.
DEPREMDEN ETKİLENEN ÖĞRENCİLERE ÖNCELİKLİ STAJ İMKANI
Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrencilerin acılarını hafifletmek için bu yıl programda yeni düzenlemeler yapıldığı ifade edilen açıklamada, programa deprem bölgesindeki üniversitelerden başvuran veya ikameti deprem bölgesinde bulunan 75 binden fazla gence, kamu kurumlarının öncelikli staj imkanının sunulmasının sağlanacağı belirtildi.