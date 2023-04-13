Ulusal Staj Programı'nda stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı

"300 BİNDEN FAZLA GENCE STAJ İMKANI SUNULMASI HEDEFLENMEKTEDİR"

Açıklamada, "Gençlerimizin iş hayatını henüz öğrenciyken deneyimleyerek becerilerini yetkinliğe dönüştürmelerini hedefleyen programla, 2023 yılında 150 bini kamu kurumlarında, 150 bini özel sektörde olmak üzere 300 binden fazla gence staj imkanı sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca kamu kurumları, Ulusal Staj Programı stajyerlerine asgari ücret ödeyecekler." ifadesi kullanıldı.

Program kapsamında staj yapacak her bir gencin, başta "iş sağlığı ve güvenliği" ile "depreme hazırlık" olmak üzere sertifikalı uyum, gelişim ve iletişim eğitimleri alacağı belirtilen açıklamada, programa başvuru yapan her üniversite öğrencisinin liseden lisans son sınıfa kadar gerçekleştirdikleri uzun dönemli çalışmalar ve sergiledikleri performansın yenilikçi, bilimsel ve objektif yöntemle değerlendirildiği ifade edildi.