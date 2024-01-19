Ulusal Süt Konseyi'ne Levent Kırcalı gönderme! "Zamcık lütfetmişler..."

İzmir’in Beydağ ilçesinde besici, Ulusal Süt Konsey’inin belirlediği çiğ süt fiyatına Levent Kırca’nın skeciyle gönderme yaptı. Becisi Ümit Selek konsey’in açıkladığı 13.50 lira tavsiye kararını, “Zamcık” lütfetmişler diyerek tepki gösterdi. Üreticinin isyanını ekrana getiriyoruz.

Editör: Özgür Doğu Saymaz
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Besiciler Süt Konseyinin belirlediği tavsiye rakamı olan 13 buçuk lirayı gerçekçi bulmadı. Yapılan zammı büyük sanatçı Levent Kırca’nın skeciyle yanıt verdi.

Girdiler yüzde yüzün üzerinde zamlandı fakat sütün alım fiyatı yüzde 17 arttı. Besiciler zor koşullarda direnmesine rağmen emeğinin karşılığını alamıyor.  İzmir'in Beydağ İlçesinde besicilik yapan Ümit Selek, "ayağı çamura basmayanlar bizim kaderimizi belirliyor" dedi.

Besiciler yem tekellerinin kıskacında. Girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle üretici tarlasını ekip biçmiyor. Haliyle yemi dışarıdan almak zorunda kalıyor.  Alın teriyle hayvanlarına bakan besiciler girdi maliyetlerinin düşürülmesini istiyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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