Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'yi pas geçti

Geçen Temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe yükselterek "B3"ten "B1"e çeken Moody's son değerlendirmesinde Türkiye kredi notunu pas geçerken periyodik gözden geçirmesini tamamladığını duyurdu.

MAKROEKONOMİK DENGESİZLİKLERİN AZALMASI ZAMAN ALACAK

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye kredi notu değerlendirmesini pas geçerken periyodik gözden geçirmesini tamamladığını duyurdu. Yapılan değerlendirmede "Bu yayın bir kredi notu eylemi duyurmamaktadır ve yakın gelecekte bir kredi notu eyleminin muhtemel olup olmadığının göstergesi değildir" ifadesi yer aldı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ortodoks politikalara dönüşün kredi açısından olumlu olduğu ancak makroekonomik dengesizliklerin sürdürülebilir biçimde azalmasının zaman alacağı belirtildi.

ENFLASYON 2025 SONUNDA YÜZDE 30'LARA İNEBİLİR

Konuya ilişkin raporda önemli ölçüde sıkılaştırılan para politikası duruşunun kredi büyümesini sınırladığı, Türk lirasına olan güveni artırdığı, ekonominin sürdürülemez canlı yurt içi talepten uzaklaşmasını sağlayarak enflasyonist baskıları azalttığı, cari açığı daralttığı ve yabancı sermaye girişlerini teşvik ettiği ifade edildi. Tüketici fiyatlarının Aralık 2024'te Mayıs 2024'te görülen zirve olan yüzde 75,4'ten yüzde 44,4'e gerilediği, bazı hizmet sektörlerinde fiyat artışının yüksek kaldığı belirtildi. Kurum, enflasyondaki düşüşün 2025'te de devam etmesini beklediğini, yıl sonunda yüzde 30'lara inebileceğini bildirdi.

KREDİ NOTU YÜKSELEBİLİR

Makroekonomik istikrarı yeniden sağlayan, enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde azaltan ve büyümeyi kredi kaynaklı iç talepten uzaklaştıran politikalar etkili bir şekilde uygulanmaya devam edilirse kredi notunun yükseltilebileceği ifade edildi.

Moody's, son olarak geçen Temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe yükselterek "B3"ten "B1"e çekmiş, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.