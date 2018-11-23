Dünya Ticaret Örgütü, uluslararası ticaretin kötü durumunu yansıtan bir rapor hazırladı. Raporda, G20 zirvesi öncesi üye ülkelerin ticaret pratikleri incelendi. Son 5 aylık dönemde G20 ülkeleri arasında 481 milyar dolarlık 40 yeni ticareti kısıtlayıcı tedbir alındığı belirtildi.

Dünya Ticaret Örgütü, dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G20 ülkelerinin 2018'in 5 aylık döneminde toplam 481 milyar doları kapsayan 40 yeni ticaret kısıtlayıcı tedbir aldığını ve bunun keskin bir artış olduğunu bildirdi.



Bilgi, DTO'nun G20 ülkelerinin ticari önlemleri hakkındaki 20. izleme raporunda yayımlandı.



Raporda, G20 ülkeleri arasındaki yeni ithalat kısıtlayıcı tedbirlerin bir önceki döneme göre 6 kat artarak rekor seviyeye ulaştığı, bunun DTO'nun G20 ticaretini izlemeye başladığı 2012'den bu yana en yüksek oran olduğu vurgulandı.



Örgütün Genel Direktörü Roberto Azevedo, "Bu raporun bulguları, G20 hükümetleri ve tüm uluslararası toplum için ciddi bir endişe kaynağı olmalıdır" yorumunu yaptı.



G20 ülkelerinden ABD - Çin arasında "ticaret savaşı" olarak tanımlanan süreç, ABD'nin Temmuz 2018'de Çin'den ithal ettiği çok sayıda ürüne yüzde 25 ek gümrük tarifesi uygulamasıyla başlamıştı. Çin de karşı önlem olarak ABD'den ithal ettiği bazı ürünlere ek gümrük vergisi getirmişti.



Eylül sonunda, ABD Çin'den ithal ettiği 200 milyar dolarlık ürüne daha ek gümrük tarifesi uygulamaya başlarken, Çin ABD'den ithal ettiği 60 milyar dolarlık ürüne yönelik benzer uygulamaya geçmişti.





ulusal.com.tr