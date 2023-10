Üniversite Heyecanının Yerini Barınma Kaygısı Aldı

Devlet yurtları kısıtlı, özel yurtlar zamlı, evler ise çok pahalı. Üniversiteliler barınma sorunu yaşıyor.



Yurt sorunu giderek büyüyor. Devlet yurtları her öğrenciye çıkmıyor. Çıksa da, 4 kişilik odada 6 kişi barınmak zorunda kalıyorlar. Kiralık ev bulmak ise çoktan hayâl oldu. Öğrenciler, kiraları kontrolsüzce artan evlerin yanına bile yaklaşamıyor.



Kira artış oranında ilk sıralarda yer alan Antalya’da durum daha da ağır. Ekonomik krizin her alanda kendini derin hissettirdiği kentte yaşamak daha da zorlaştı. 2’si devlet, 3’ü vakıf olmak üzere 5 üniversiteye sahip kentte, üniversite heyecanının, gelecek hayâllerinin yerini kaygı aldı.



Üniversitelere yakın semtlerdeki ev kiraları ise daha da yüksek. Bu durum başka sorunları doğruyor.



Tercihleri belirleyen ise ne istenilen bölüm, ne istenilen üniversite ne de istenilen şehir. Okumak için çalışmak zorunda kalan üniversiteli sayısı giderek artıyor.



Barınma krizi beraberinde başka sorunları da getiriyor. Öğrenciler bu çaresizliğe isyan ediyor ve çözümleri sıralıyor.



Bir yandan bu sorunlarla boğuşan gençler, bir taraftan da Akdeniz Üniversitesi’nde sağlıksız ve yetersiz beslenme koşulları ile karşı karşıya. Onlar, öğrenciler için insanca yaşama ve eğitim görme koşullarının bir an önce sağlanmasını talep ediyor.