Ünlü bankadan kritik altın tahmini: "2 bin 600 dolara çıkacak"
İsviçreli banka UBS'in altın ve değerli metaller stratejisti Joni Teves, bankanın altın fiyatlarına yönelik yeni tahminlerini açıkladı. Teves'e göre yıl sonu ons altın 2 bin 600 dolar olacak.
Editör: Mert Sagit
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İsviçreli banka UBS'in altın ve değerli metaller stratejisti Joni Teves, CNBC'ye konuştıu. Teves, bankanın ons altın için 2024 yılı ortalama ve yıl sonu fiyat tahminlerini yüzde 8 yükselttiğini belirtti.
Buna göre UBS'in bu yıl için ortalama altın fiyatı öngörüsü 2 bin 365 dolara yükselirken, yıl sonu tahmini 2 bin 600 dolara çıkarıldı.
Teves, ABD Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisinin altını destekleyici faktör olduğunu belirtti. Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında tutuyor.
Yatırımcı duyarlılığının çok yüksek olduğunu belirten Teves, makro belirsizlikler ve jeopolitik risklere dikkat çekti.