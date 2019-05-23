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Ünlü iş adamı 25 mağazasını daha kapatıyor

İngiltere’nin ünlü zenginlerinden Philip Green’e ait Arcadia Group, aralarında Burton, Dorothy Perkins ve Topshop gibi dünyaca ünlü İngiliz markalarının bulunduğu 25 mağazayı kapatmayı planlıyor. Son üç yıl içerisinde ülke genelinde yaklaşık 200 mağazasını kapatmak zorunda kalan grup, halihazırda 566 mağaza ile 18 bin kişiyi istihdam ediyor

Ünlü iş adamı 25 mağazasını daha kapatıyor

İngiltere’nin ünlü zenginlerinden Philip Green’in sahibi olduğu Arcadia Group'a ait 25 mağazanın kapatılmasının planlandığı bildirildi.

Gruptan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’de aralarında "Burton", "Dorothy Perkins" ve "Topshop" gibi dünyaca ünlü İngiliz markalarının olduğu 25 mağazanın kapatılmasının, 194 mağazada ise kira ödemelerinin azaltılması için görüşmelerin yapılmasının planlandığı bildirildi.

Konuya ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Arcadia Group Üst Yöneticisi Ian Grabier mağazaların kapatılmasının şirketin yeniden yapılanması için zor fakat gerekli bir karar olduğunu belirtti.

Son üç yıl içerisinde İngiltere genelinde yaklaşık 200 mağazasını kapatmak zorunda kalan grup, halihazırda 566 mağaza ile 18 bin kişiyi istihdam ediyor.

Ünlü İngiliz zengin Philip Green, bu ay başında yayımlanan Sunday Times Zenginler Listesinde ise 950 milyon sterlinlik net varlığı ile bir yılda 66. sıradan 156. sıraya gerilemişti.

Perakende uzmanlarına göre grubun hedef kitle olarak belirlediği gençlerin artık mağazalar yerine ağırlıklı olarak “Asos” ve “Pretty Little Thing” gibi internet sitelerinden alışverişi tercih ediyor olması Arcadia Group’un mali olarak zorlanmasına neden oluyor.

İngiltere’de Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış kararının (Brexit) alındığı 2016 yılının haziran ayından bu yana değişen tüketici talebi, değer kaybeden sterlin, artan enflasyon ve maliyetlerden olumsuz yönde etkilenen çok sayıda perakende zinciri mağazalarını kapatmak zorunda kaldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ingiltere #Philip Green #Arcadia Group #Burton #Dorothy Perkins #topshop
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