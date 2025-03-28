Üretici de tüketici de zor durumda! Girdi maliyetleri artmaya devam ediyor

Ramazan Bayramı öncesinde yapılan araştırmaya göre, marketlerde bakliyat ürünlerinde büyük fiyat farkları görüldü:

Üreticide 33,29 lira olan kuru fasulye, markette 102,53 liraya satıldı.

Nohut, üreticide 31,56 lira, markette 96,82 lira oldu.

Kuru kayısı, üreticide 150 lira, markette 453,70 liraya yükseldi.

Kırmızı mercimek, üreticide 22,94 lira, markette 65,61 liraya satıldı.

Yeşil mercimek, üreticide 29,33 lira, markette 80,53 lira oldu.

don zararı fiyatları artırdı

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, gıda fiyatlarındaki artışın nedenlerinden birinin don olayları olduğunu belirtti. Özellikle narenciye bahçeleri ve patates tarlalarının zarar görmesi, ürün azlığından kaynaklı fiyat artışlarını tetikledi.

Çukurova bölgesinde don nedeniyle narenciye bahçelerinde yüzde 50-60 oranında zarar meydana geldi.

Geç ekilen patateste ise zarar oranı yüzde 30-35 olarak tahmin ediliyor.

girdi maliyetleri artmaya devam ediyor

Bayraktar, üreticinin maliyetlerindeki artışa da dikkat çekti. Mart ayında gübre fiyatlarında şu artışlar yaşandı:

Amonyum nitrat gübresi: %3,7

Üre gübresi: %1,9

Amonyum sülfat gübresi: %1,5

20.20.0 kompoze gübre: %1

DAP gübresi: %0,3

besicilikte de maliyetler yükseldi

Hayvancılıkla uğraşan üreticiler de artan maliyetlerden etkilendi. Mart ayında:

Besi yemi fiyatı %1,8,

Süt yemi fiyatı %1,7,

Son bir yılda süt yemi fiyatı %24,9,

Besi yemi fiyatı %24,8 arttı.

Öte yandan, ilaç fiyatları yıllık %14,9, elektrik fiyatları %30,4 arttı. Mazot fiyatları ise yıllık %11,1 artmasına rağmen geçen aya göre %2,3 oranında düştü.

Gıda ve üretim maliyetlerindeki yükseliş, önümüzdeki dönemde fiyat artışlarının sürebileceğine işaret ediyor.