Üretici zor zamanlar geçiriyor

2018 yılından bu yana pamuk üreticisine verilen destek primi kilo başına 80 kuruş. Ancak yüksek girdi maliyetleri üreticini belini büktü. 80 kuruşluk destekle kalkınamayan üretici bu sene açıklanacak olan destekleme priminin artırılmasını istiyor.





İzmir’in Menemen ilçesi, Pamuk üretiminin yapıldığı önemli yerlerden biri.



Menemen Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl pamuk üreticisinin 2019 yılında ki destek primi beklentisini Ulusal Kanal aracılığıyla duyurdu.



Dünya genelinde Pamuk Fiyatlarının gerilediğini söyleyen Karagöl, 1 lira 25 kuruşun da yeterli olmadığını söyledi.



Son dönemde pamukta istenilen fiyat artışlarının olmamasından yakınan Karagöl, pamuk üretimine devlet desteği istedi.





ulusal.com.tr Pamuk üreticisi zor günler geçiriyor. Mazot gübre ve ilaca gelen zam üreticiyi kara kara düşündürüyor. 2018 yılının kilo başına verilen 80 kuruşluk destek piriminin yüzde 30’u hala ödenmemiş durumda.İzmir’in Menemen ilçesi, Pamuk üretiminin yapıldığı önemli yerlerden biri.Menemen Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl pamuk üreticisinin 2019 yılında ki destek primi beklentisini Ulusal Kanal aracılığıyla duyurdu.Dünya genelinde Pamuk Fiyatlarının gerilediğini söyleyen Karagöl, 1 lira 25 kuruşun da yeterli olmadığını söyledi.Son dönemde pamukta istenilen fiyat artışlarının olmamasından yakınan Karagöl, pamuk üretimine devlet desteği istedi.