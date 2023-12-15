Üreticinin Enflasyonu Yine Yükseldi

Tarımda üretici enflasyonu yıllık bazdan yine yükseldi. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi kasımda aylık bazda geriledi.

TÜİK verilerine göre Tarım-ÜFE kasımda aylık bazda yüzde 0,95 azalırken, yıllık bazda yüzde 50,47 yükseldi.

Endekste bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 43,56 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 77,98 yükseliş kaydedildi.

TÜFE Artış Beklentisi Yüzde 65,39 Oldu

Öte yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artış beklentisi yüzde 65,39 oldu.

Politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 42,50 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 43,76 olarak belirlendi.

Ücretli Çalışan Sayısı Ekimde Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini de yayımladı. Buna göre, geçen yılın ekim ayında 14 milyon 891 bin 949 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 2,6 artışla 15 milyon 277 bin 929 kişiye çıktı.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 12,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 arttı.