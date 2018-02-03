İthal et krizine çözüm arayışları sürüyor. Bu kapsamda yeni bir destek paketi yolda. Çiftçiye 100 bin lira değerinde düve ve yem desteği yapılması öngörülüyor

Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı nedeniyle İzmir’de bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bergama ve Dikili'yi ziyaret etti.



İthal eti sona erdireceklerini söyleyen Fakıbaba, üreticiye 100 bin liralık kredi vereceklerini söyledi.



Tarım bakanlığı 100 bin lirayı çiftçiye doğrudan değil düve ve yem olarak verecek.



Fakıbaba, Bergama’daki Türkiye'nin en büyük domates serasında da incelemeler yaptı, Çin pazarının önemini vurguladı.



ulusal.com.tr