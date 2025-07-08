Üreticiyi ezen firmalara tokat gibi ceza

Ticaret Bakanlığı, çiğ süt tedarikinde ödeme geciktiren 4 firmaya toplam 58,3 milyon TL ceza uyguladı.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Üreticiyi ezen firmalara tokat gibi ceza
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Ticaret Bakanlığı, çiğ süt sektöründe küçük üreticileri mağdur eden uygulamalara karşı yürüttüğü inceleme kapsamında 4 büyük firmaya toplam 58,3 milyon TL idari para cezası verdi.

Soruşturmada, firmaların süt alımında ödeme vadelerini keyfi şekilde uzatarak üreticileri zor durumda bıraktığı tespit edildi. Bakanlık, bu durumun “haksız ticari uygulama” kapsamına girdiğini belirterek cezai işlem uyguladı.

2024 yılında yürürlüğe giren düzenlemeler doğrultusunda yapılan bu denetimin amacı, süt üreticisinin korunması ve piyasada adil rekabetin sağlanması olarak açıklandı.

Yetkililer, benzer uygulamaların diğer tarım ve gıda sektörlerinde de sürdürüleceğini ve küçük üreticilere zarar veren hiçbir uygulamaya tolerans gösterilmeyeceğini vurguladı.

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