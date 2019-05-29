Çin ve ABD arasında süren ticaret savaşlarına değinerek konuşmasına başlayan Büyükelçi Deng Lee, “Öncelikle somut işbirliğini görüşmekten dolayı çok mutluyum. Son dönemde Çin ve ABD ticaret anlaşmazlığı dünya basınında önemli yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerce ABD tek taraflı olarak ticaret anlaşmazlığı başlattı. Bu ticaret anlaşmazlığını başlatan ABD kendi gümrük vergilerini arttırarak ilk ateş eden taraf oldu. ABD tek taraflı olarak kendi lehinde bir anlaşmaya varmak istiyor. Herhangi bir ülkenin kendi ulusal hukuka dayanarak Çin’e baskı uygulamasına karşı çıkıyoruz. İhracat kontrollerini kötüye kullanılmasına karşı çıkıyoruz” dedi

‘BASKILARA RAĞMEN ÇİN’İN EKONOMİSİ BÜYÜYOR’



Çin’in ekonomisinin günden güne büyüdüğünü belirten Lee konuşmasında özetle şunları ifade etti: “Huawei olayını görüyorlar. Ulusal güvenliği tehdit ettiğine dair iddiaları vardı ancak kanıt bulunmuyor. Uydurma gerekçelerle ABD’nin Huawie baskısı adaletsiz ve ahlaksızdır. Çin tarafı tüm gücüyle kendi gelişim hakkını savunacaktır. Geçen sene Çin tarafı ticaret savaşıyla ortaya çıkan bütün sorunların üstesinden geldi. Çin’in şu anda ekonomisi iyiye gidiyor. Dış ticaret hacmi 4 buçuk trilyonu geçti. Ekonomik yapısı sürekli gelişiyor. Yüzde 6,4 büyüme oldu. Ocak Nisan da dış ticaret toplam hacmi geçen senenin aynı oranına göre yine büyüdü. Çin ekonomisi büyük denizdir. Çinin ekonomisinin geleceğine inancımız tamdır.”



‘SÜT ÜRÜNLERİ İHRACATINDA MÜJDEYİ YAKINDA VERECEĞİZ’



“Şu anda uluslararası düzen ciddi değişimler yaşıyor. Çin tarafı Bir Kuşak Bir Yol girişimini hızlandırıyor.



2021 YILINA KADAR İŞBİRLİĞİNDE ÜÇ HEDEF



Büyükelçi Lee, göreve geldiği günden beri üç hedef önüne koyduğunu belirterek şöyle sıraladı:



"1- Türkiye’nin ihracatı iki katına çıkartmak.



2-Çin’in Türkiye’deki yatırım stokunu iki katına çıkartmak.



3- Çinli turistlerin sayısını da iki katına çıkartarak 1 milyona ulaştırmaktır.



İki taraf birlikte Türkiye’nin Çin’e ihracatını güçlendirmeliyiz. Türkiye’nin kirazı, antep fıstığı Çin’de fırsatlarla karşı karşıya. Sanırım Çin’in Türkiye’deki yatırım stokunu iki katına çıkartma hedefini yakında gerçekleştireceğiz. Turizm işbirliğini tüm yönleriyle geliştireceğiz."



‘ULAŞIM YOLLARININ GELİŞMESİ GEREKİYOR’



Büyükelçinin açıklamalarının ardından Murat Ülker de kısa bir konuşma yaptı. Ülker, Çin ticaretinde en büyük sıkıntının iki ülke arasındaki mesafe olduğunu söyledi. Ülker, “Mutlaka hava, kara, deniz yollarının gelişmesi ve İpek yolundan böylece istifade etmemiz lazım” dedi.



‘ÇİN’İN KAPISINI ÇALACAĞIZ’



Asya ülkeleriyle işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Ethem Sancak da şöyle konuştu: “BMC savunma sanayi alanında kendini gösteriyor. Kara ordusunun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet veriyoruz. Milli ve yerli stratejimizden hiç taviz vermeden yapmaya çalışıyoruz. Batı sistemden bir şey alabilmemiz mümkün değil. Asya kaçınılmaz kaderimizdir. Biz zaten Çin kapısını çalacağız. Çin Halk Cumhuriyeti de bize bu noktada destek verecektir. Çin ve Türkiye birbirine mecburdur. Haya, gelişmeler bu iki ülkeyi bir araya getirecektir. İnsanlığın yeni bir uluslararası sistemin inşasına ihtiyacı vardır. Bu görev Türklerin ve Çinlilerin omuzundadır. Sayın Doğu Perinçek’in ve Sayın Büyükelçi’nin devletler nezdinde sorumluluk üstlenmesini diliyorum.”



Mesajlar gönderenler:



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu



İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç



ulusal.com.tr Çin’in ekonomisinin günden güne büyüdüğünü belirten Lee konuşmasında özetle şunları ifade etti: “Huawei olayını görüyorlar. Ulusal güvenliği tehdit ettiğine dair iddiaları vardı ancak kanıt bulunmuyor. Uydurma gerekçelerle ABD’nin Huawie baskısı adaletsiz ve ahlaksızdır. Çin tarafı tüm gücüyle kendi gelişim hakkını savunacaktır. Geçen sene Çin tarafı ticaret savaşıyla ortaya çıkan bütün sorunların üstesinden geldi. Çin’in şu anda ekonomisi iyiye gidiyor. Dış ticaret hacmi 4 buçuk trilyonu geçti. Ekonomik yapısı sürekli gelişiyor. Yüzde 6,4 büyüme oldu. Ocak Nisan da dış ticaret toplam hacmi geçen senenin aynı oranına göre yine büyüdü. Çin ekonomisi büyük denizdir. Çinin ekonomisinin geleceğine inancımız tamdır.”“Şu anda uluslararası düzen ciddi değişimler yaşıyor. Çin tarafı Bir Kuşak Bir Yol girişimini hızlandırıyor. Türkiye ile ortak kazanç ilkelerini savunuyor. Türkiye Çin gelişmekte olan ülkelerdir. Bu projenin de doğal ortaklarıdır. İşbirliği potansiyelimiz büyük. Türkiye’nin Çin’e ihracatında büyük artış bekleniliyor. Türkiye’nin kaliteli tarım ürünleri Çin piyasasındaki payını arttırıyor. Çin ve Türk tarafları arasında süt ürünleri ihracatı konusundaki görüşmeler de hızlı ilerliyor ve yakında müjde vereceğiz. İki ülkenin bilim ve teknoloji işbirliğinde de olumlu gelişmeler yaşandı. İki ülkenin finans işbirliği de her geçen gün yükseliyor.”Büyükelçi Lee, göreve geldiği günden beri üç hedef önüne koyduğunu belirterek şöyle sıraladı:"1- Türkiye’nin ihracatı iki katına çıkartmak.2-Çin’in Türkiye’deki yatırım stokunu iki katına çıkartmak.3- Çinli turistlerin sayısını da iki katına çıkartarak 1 milyona ulaştırmaktır.İki taraf birlikte Türkiye’nin Çin’e ihracatını güçlendirmeliyiz. Türkiye’nin kirazı, antep fıstığı Çin’de fırsatlarla karşı karşıya. Sanırım Çin’in Türkiye’deki yatırım stokunu iki katına çıkartma hedefini yakında gerçekleştireceğiz. Turizm işbirliğini tüm yönleriyle geliştireceğiz."Büyükelçinin açıklamalarının ardından Murat Ülker de kısa bir konuşma yaptı. Ülker, Çin ticaretinde en büyük sıkıntının iki ülke arasındaki mesafe olduğunu söyledi. Ülker, “Mutlaka hava, kara, deniz yollarının gelişmesi ve İpek yolundan böylece istifade etmemiz lazım” dedi.Asya ülkeleriyle işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Ethem Sancak da şöyle konuştu: “BMC savunma sanayi alanında kendini gösteriyor. Kara ordusunun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet veriyoruz. Milli ve yerli stratejimizden hiç taviz vermeden yapmaya çalışıyoruz. Batı sistemden bir şey alabilmemiz mümkün değil. Asya kaçınılmaz kaderimizdir. Biz zaten Çin kapısını çalacağız. Çin Halk Cumhuriyeti de bize bu noktada destek verecektir. Çin ve Türkiye birbirine mecburdur. Haya, gelişmeler bu iki ülkeyi bir araya getirecektir. İnsanlığın yeni bir uluslararası sistemin inşasına ihtiyacı vardır. Bu görev Türklerin ve Çinlilerin omuzundadır. Sayın Doğu Perinçek’in ve Sayın Büyükelçi’nin devletler nezdinde sorumluluk üstlenmesini diliyorum.”Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğluİstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç