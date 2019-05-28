Türkiye'nin önde gelen sanayi temsilcileri "Üretimde Atılım İçin Türkiye-Çin İşbirliği" toplantısında buluştu. Vatan Partisi Türk iş insanlarını Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu ile bir araya getirdi. Toplantıda ekonomik sorunların giderilmesi için üretim vurgusu yapan iş insanları, Çin ile ortak üretimin ekonomik daralmayı engelleyeceğini belirtti.

Vatan Partisi, Türkiye-Çin ilişkilerinin daha fazla geliştirilmesi için harekete geçti. İstanbul'da düzenlenen "Üretimde Atılım İçin Türkiye-Çin İşbirliği" toplantısına katılım yoğun oldu.



Vatan Partisi Türk iş insanlarını Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Vey ile bir araya getirdi.



Toplantıya katılan iş insanları ekonomik sorunları dile getirdi, Çin ile yapılacak işbirliğini birlikte değerlendirdi.



Çinli yetkililer, iki devletin diplomatik ilişkisinin 50'inci yıldönümü olan 2021 yılı için,Türkiye'ye yaptığı yatırımı iki katına çıkarma hedeflerini ortaya koydu.





ulusal.com.tr