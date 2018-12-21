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Ürün bol ama maliyet yüksek

Havuç üretim merkezleri arasında yer alan Hatay'da yağış bolluğu ürün verimi ve kalitesini de arttırdı. Üretici ise maliyetlerin yüksekliğinden şikâyetçi.

Ürün bol ama maliyet yüksek

Hatay'ın havuç üretim merkezi Kırıkhan ilçesinde hasat heyecanı yaşanıyor. 

Günün erken saatlerinde yollara düşen tarım işçileri, havuçları topraktan tek tek söküp çuvallara dolduruyor. Yıkanıp temizlenen ürünler, paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor.

Kentte hava şartları bu yıl üretici lehine gelişti. Bol ve düzenli yağışlar, havucun verimini de kalitesini de arttırdı.

20 bin dönüm alanda sofralık havuç yetiştirilen Kırıkhan'da havucun tarladaki kilogram fiyatı  1 lira 10 kuruş... Üretici ise ürünün verimli olmasına rağmen, maliyetlerden dolayı fiyatının tatmin etmediğini belirtiyor..

ulusal.com.tr

Etiketler; #havuç #hatay #Kırıkhan
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