Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, "Dolar için bir kötü haber daha: Panda piyasası" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Özçelik, yazısında "Dünyada ilgi giderek artıyor. Yuan da artık dikkatle izlenen para birimi. Gelen bilgilere bakılırsa Türkiye de hazırlık yapıyor. Yuan’ın müşteri defteri genişliyor. Dolar için kötü haber. Yavaş da olsa saltanatı yıkılıyor. Tabi ABD’nin de." ifadelerini kullandı

Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik'in yazısı şöyle:



"ABD yıllarca aynı şeyi yaptı. Üç beş cente bastığı kağıtları 100



Sonra da iktidarları bastığı dolarlarla belirlemeye başladı.



Ekonomik krizler yarattı.



Türkiye de nasibini aldı.



2001 krizi bir milyar dolarla çıkarıldı.



Ekonomi altüst edildi.



Irak işgaline direnen Ecevit Hükümeti yıkıldı.



1997 Asya krizi de benzer.



DOLAR SALTANATINA KARŞI



Dünyada dolara isyan var.



Komşu ülkeler ticarette yerel paralara yöneldi.



Çin başı çekti.



Asya’da yerel para ile ticaret başladı.



Rusya da destek verdi.



Türkiye de harekete geçti.



Son dönemde yapılan tüm anlaşmalarda "yerel para ile ticaretin desteklenmesi" maddesi kondu.



BRICS İÇİNDE YEREL PARA



Rusya’dan bir açıklama geldi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı BRICS İle İlişkiler Dairesi Başkanı Mihail Kalugin, "Öncelikli hedefimiz, BRICS ülkelerinin ulusal para birimleriyle ticarete geçişini sağlamak" dedi.



BRICS Grubunu oluşturan beş ülkenin Merkez Bankalarının karşılıklı ticarette para birimlerinin kullanımı imkanlarını düzenli olarak ele aldığını vurguladı.



Adım adım ilerlemesini istedi.



5-10 yıl içerisinde dikkat çekici gelişmeler yaşanabileceğini bildirdi.



Önemli.



HENÜZ DÜŞÜK, AMA...



Yerel para birimi ile ticaret, yeni dönemin işareti.



Şu anda rakamlar çok yüksek değil.



Ama oran hızla yükseliyor.



Yakın bir gelecekte ciddi rakamlara ulaşacağı açık.



Bu arada Avro ile ticaret de artıyor.



TAHVİL SATIŞI



Ülkeler borç para bulmak için tahvil ihraç ediyor.



Şu anda ağırlık dolarda.



Belli ölçekte de Avro.



Dünyada iki önemli merkez var.



Londra ve New York piyasası.



ABD ve İngiltere dünyayı buralardan yönetmeye çalışıyor.



Uluslararası mafyalaşmış finans kuruluşları hep pusuda.



Kan kokusu almış köpek balıkları gibiler.



Uluslararası istihbarat örgütleri ile de iç içeler.



Türkiye de buralarda borç arayışında.



PANDA PİYASASI



Şimdi bu iki merkeze yeni bir rakip çıktı.



Çin’deki "Panda Piyasası".



"Panda Piyasası" giderek büyüyor.



Londra ve New York gibi acımasız da değil.



YENİ GELİŞME



Dolar yerine Yuan.



Avrupa ülkeleri de Yuan cinsinden borçlanmaya başladılar.



İlk Polonya ve Macaristan başvurmuştu.



Portekiz ve Avusturya da aynı yolda.



Üstelik de birbirleriyle yarışıyorlar.



Avro bölgesinden müşteriler.



TÜRKİYE DE HAZIRLIK YAPIYOR



Dünyada ilgi giderek artıyor.



Yuan da artık dikkatle izlenen para birimi.



Gelen bilgilere bakılırsa Türkiye de hazırlık yapıyor.



Yuan’ın müşteri defteri genişliyor.



Dolar için kötü haber.



Yavaş da olsa saltanatı yıkılıyor.



Tabi ABD’nin de."



ulusal.com.tr "ABD yıllarca aynı şeyi yaptı. Üç beş cente bastığı kağıtları 100 dolar a sattı. Dünyayı dolara boğdu.Sonra da iktidarları bastığı dolarlarla belirlemeye başladı.Ekonomik krizler yarattı.Türkiye de nasibini aldı.2001 krizi bir milyar dolarla çıkarıldı.Ekonomi altüst edildi.Irak işgaline direnen Ecevit Hükümeti yıkıldı.1997 Asya krizi de benzer.Dünyada dolara isyan var.Komşu ülkeler ticarette yerel paralara yöneldi.Çin başı çekti.Asya’da yerel para ile ticaret başladı.Rusya da destek verdi.Türkiye de harekete geçti.Son dönemde yapılan tüm anlaşmalarda "yerel para ile ticaretin desteklenmesi" maddesi kondu.Rusya’dan bir açıklama geldi.Rusya Dışişleri Bakanlığı BRICS İle İlişkiler Dairesi Başkanı Mihail Kalugin, "Öncelikli hedefimiz, BRICS ülkelerinin ulusal para birimleriyle ticarete geçişini sağlamak" dedi.BRICS Grubunu oluşturan beş ülkenin Merkez Bankalarının karşılıklı ticarette para birimlerinin kullanımı imkanlarını düzenli olarak ele aldığını vurguladı.Adım adım ilerlemesini istedi.5-10 yıl içerisinde dikkat çekici gelişmeler yaşanabileceğini bildirdi.Önemli.Yerel para birimi ile ticaret, yeni dönemin işareti.Şu anda rakamlar çok yüksek değil.Ama oran hızla yükseliyor.Yakın bir gelecekte ciddi rakamlara ulaşacağı açık.Bu arada Avro ile ticaret de artıyor.Ülkeler borç para bulmak için tahvil ihraç ediyor.Şu anda ağırlık dolarda.Belli ölçekte de Avro.Dünyada iki önemli merkez var.Londra ve New York piyasası.ABD ve İngiltere dünyayı buralardan yönetmeye çalışıyor.Uluslararası mafyalaşmış finans kuruluşları hep pusuda.Kan kokusu almış köpek balıkları gibiler.Uluslararası istihbarat örgütleri ile de iç içeler.Türkiye de buralarda borç arayışında.Şimdi bu iki merkeze yeni bir rakip çıktı.Çin’deki "Panda Piyasası"."Panda Piyasası" giderek büyüyor.Londra ve New York gibi acımasız da değil.Dolar yerine Yuan.Avrupa ülkeleri de Yuan cinsinden borçlanmaya başladılar.İlk Polonya ve Macaristan başvurmuştu.Portekiz ve Avusturya da aynı yolda.Üstelik de birbirleriyle yarışıyorlar.Avro bölgesinden müşteriler.Dünyada ilgi giderek artıyor.Yuan da artık dikkatle izlenen para birimi.Gelen bilgilere bakılırsa Türkiye de hazırlık yapıyor.Yuan’ın müşteri defteri genişliyor.Dolar için kötü haber.Yavaş da olsa saltanatı yıkılıyor.Tabi ABD’nin de."