150 yıllık Uzel fabrikası 223 milyon 700 bin liraya Vera Varlık'a satıldı. 6 yıl önce iflas eden,İstanbul Rami'de bulunan fabrika için sadece Vera Varlık açık arttırmaya katıldı. 11 yıldır tazminatlarını alamayan Uzel mağdurları ise satış kararına itiraz etti.

Türkiye'nin traktör üretimine yön veren Uzel Fabrikası 2'inci kez açık arttırmada satıldı.



Vera Varlık, İstanbul Rami'de bulunan 150 yıllık Uzel fabrikasını 223 milyon 700 bin liraya satın aldı.



11 yıldır 168 milyon alacağı biriken işçiler satışa tepkili.



223 milyon 700 bin liranın 178 milyonu ipotek için tahsil edilecek. Yıllardır tazminatlarını almak için bekleyen işçiler yine tazminatlarını alamayacak.



93 bin 547 metrekarelik alan İstanbul 1'inci İflas Müdürlüğü'nde ihaleye çıktı. İhaleye sadece Vera Varlık katıldı.





ulusal.co.tr