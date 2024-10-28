Uzman isim açıkladı: 'Asgari ücret 10 yıl önceki seviyede!'

Şu an 17 bin 2 TL olan asgari ücrete yapılacak zammın hayat pahalılığı karşısında vatandaşın yüzünü güldürmesi ümit edilirken, Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir paylaşım da bulundu.

Kara sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı: