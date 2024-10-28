Uzman isim açıkladı: 'Asgari ücret 10 yıl önceki seviyede!'

Milyonlarca asgari ücretli vatandaşın gözü kulağı 2025 yılının Ocak ayında yapılacak olan zamlarda. Söz konusu rakamların hayat pahalılığına ve mevcut ekonomik şartlara çözüm sağlayacak nitelikte olmasını ümit edilirken, uzman isimden buna yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte o açıklama...

Doğukan Bahri Şahin Doğukan Bahri Şahin
Uzman isim açıkladı: 'Asgari ücret 10 yıl önceki seviyede!'
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Şu an 17 bin 2 TL olan asgari ücrete yapılacak zammın hayat pahalılığı karşısında vatandaşın yüzünü güldürmesi ümit edilirken, Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir paylaşım da bulundu.

Kara sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dolar cinsinden asgari ücret, ABD enflasyonuna göre düzeltildiğinde, son iki yıldaki artışa rağmen 10 yıl önceki seviyelerin altında görünüyor."
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