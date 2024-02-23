Uzman isim kredi kartı borcu olanları uyardı! O tarihten sonra her şey değişecek

Ekonomist Barış Soydan, "Türkiye, dünyanın en yüksek enflasyon oranlarından birini yaşıyor. Yoksulluk artıyor ve gelir dağılımında ciddi dengesizlikler var. Ekonomik büyüme yaşanmasına rağmen, bu büyüme halkın yaşam standardına yansımıyor. Adaletsizlik ve eşitsizlik önemli sorunlar arasında" dedi.