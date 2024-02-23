Uzman isim kredi kartı borcu olanları uyardı! O tarihten sonra her şey değişecek
Seçimlerden sonra vatandaşlar, ne olacağı konusunda endişeli beklerken uzmanlar önemli açıklamalarda bulunuyor. Özellikle seçim sonrasında doğalgaz ve elektrik gibi birçok alanda fiyat artışı bekleniyor. Kredi kartı borcu olanlar ve otomobil almak isteyenler için önemli uyarılar yapıldı.
Türkiye'de seçim sonrasında birçok değişiklik olacağına dair iddialar ortaya atılmaya başlandı. Ekonomistler, vatandaşların hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarılarını sürdürüyor.
Seçim sonrasında birçok alanda fiyat artışı bekleniyor ve uzmanlar, vatandaşları değişikliklerden etkilenmemeleri konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.
Ekonomist Barış Soydan, "Türkiye, dünyanın en yüksek enflasyon oranlarından birini yaşıyor. Yoksulluk artıyor ve gelir dağılımında ciddi dengesizlikler var. Ekonomik büyüme yaşanmasına rağmen, bu büyüme halkın yaşam standardına yansımıyor. Adaletsizlik ve eşitsizlik önemli sorunlar arasında" dedi.
KREDİ KARTI BORCU OLANLAR DİKKAT
Doğalgaz, elektrik gibi kalemlerde zam beklentisi olduğunu belirten Soydan, şunları söyledi:
Dayanıklı tüketim eşyası almayı düşünenlerin acele etmeleri önemli. Kredi kartı borçlarını kapatmak gerekiyor.