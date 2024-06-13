Uzman isim uyardı: "Altınlarınızı bayramdan önce..."

Altın, 2 bin 316 dolara gerilerken, ABD'den gelecek verilere odaklanıldı. Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 448 TL, çeyrek altın 3 bin 973 TL, yarım altın 7 bin 940 TL ve tam altın 15 bin 830 TL'den işlem görüyor.