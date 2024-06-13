Uzman isim uyardı: "Altınlarınızı bayramdan önce..."
Altın fiyatları dibe vurdu ve gram altın sert bir düşüş yaşadı. Yatırımcılar, altının neden değer kaybettiğini merak ediyor. Haziran 2024 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları güncellendi.
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Altın fiyatları dibe vurdu ve gram altın sert bir düşüş yaşadı. Yatırımcılar, altının neden değer kaybettiğini merak ediyor. 12 Haziran 2024 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları güncellendi
. Bayram öncesinde altına yatırım yapmak isteyenler, alımlarını hızlandırdı. Altın fiyatlarındaki bu düşüş, yatırımcılar için bayram öncesi bir fırsat sundu.
Altın, 2 bin 316 dolara gerilerken, ABD'den gelecek verilere odaklanıldı. Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 448 TL, çeyrek altın 3 bin 973 TL, yarım altın 7 bin 940 TL ve tam altın 15 bin 830 TL'den işlem görüyor.
'BAYRAMDAN ÖNCE ALTININIZI SATIN'
Kurban Bayramı tatiline dikkat çeken Altın yorumcusu İslam Memiş şöyle konuştu: