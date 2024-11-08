Uzman isimden altın uyarısı: 'Alım zamanı geldi'

Finansal analist İslam Memiş, altın, dolar ve euro ekseninde yılın geri kalan bölümünü değerlendirdi. Altınla ilgili olarak, "Benim için alım zamanı geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının atını çizen Memiş'in TV 100'deki yazısında yer alan tahminleri şöyle:

Ons altın 2.790 dolardan 2.650 dolara, ons gümüş 35 dolardan 31 dolara gerilerken, Bitcoin 68 bin 500 dolar seviyesinden 76 bin 977 dolara yükseldi. Altın ve gümüş biraz dinlenirken, Bitcoin biraz daha güçlü kalmak isteyebilir. Yıllık kapanışlar ve Trump'ın koltuğuna oturana kadar vereceği mesajlar piyasalar için önemli olacaktır.

'FAİZ İNDİRİMİ DİĞER ALANLARA YANSIYACAK'

Benim yıl sonu ve 2025 yılına ilişkin öngörüm aynı. Trump'ın seçilmesiyle beraber revize ettiğim bir rakam yok. Bitcoin için yıl sonu öngörüm 80-83 bin dolar aralığı, ons altın da 2 bin 600-3 bin dolar, ons gümüş de 34-35 dolar aralığı, gram altın da 3 bin-3.500 lira aralığı geçerliliğini koruyor.

2025 için de Bitcoin de 100 bin dolar, ons altın da 3 bin-3 bin 500 dolar, ons gümüş de 43-45 dolar, gram altın da 4 bin-4 bin 500 lira aralığı, gram gümüş de 48-50 lira aralığı öngörüm geçerlidir.

'SABIRLA BEKLEYENLER' DOĞRU ADIMI ATTI

Son iki haftadır altın ve gümüş tarafında sabırla alım için bekleyenleri tebrik ederim, güzel bir hamle yaptılar. Bir haftada ons altının 2 bin 790 dolardan 2 bin 643 dolara, ons gümüşün 34,86 dolardan 30,12 dolara, gram altının 3 bin 190 liradan 3 bin 037 liraya gerilemesi güzeldi.

Benim için alım zamanı gelmiştir. Altın, gümüş ve Bitcoin tarafı yine 2025'de güzel bir performans gerçekleştirmesini bekliyorum."