Uzmandan kritik tavsiye: Altına yatırım yapmak için doğru zaman mı?
Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Ekonomi Uzmanı Dr. Salih Özman, altın yatırımcılarına bazı tavsiyelerde bulundu. Özman, yatırımcılar akıllarındaki "Altına yatırım yapmak için doğru zaman mı?" sorusuna yanıt verdi.
Amerika ve İsviçre’deki bazı bankaların zor günler geçirmesi ve belirsizlik ortamı altının ONS bazında oldukça artmasına neden oldu. Altının ONS fiyatı dünya piyasasında 2 bin dolara dayanırken, Türkiye’deki altın fiyatları da oldukça arttı.
Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Ekonomi Uzmanı Dr. Salih Özman, artan fiyatlara rağmen altının yatırımcısına uzun vadede kazandırabileceğini söyledi. İşte Özman'ın yaptığı değerlendirmeler...
Dünya piyasasındaki durumu değerlendiren Salih Özman, şu ifadeleri kullandı:
- Altın fiyatları arttı. Bunda ABD’deki bankaların batması ve Amerika’da tekrar bir finansal krizin çıkma ihtimalinin etkisi oldu. ABD’nin ardından Avrupa’da İsviçre’de de bir bankacılık krizi patladı. Orada da bir bankanın batması söz konusu.
- ONS fiyatının 2 bin doları bulmasına, Türkiye piyasasında da 24 ayar gram altının 1231 TL rakamına ulaşmasına neden oldu.
- Bu rekor fiyatlarla bilezik fiyatları 1188 TL, çeyrek altın 2 bin 70 TL, ATA lira da 8 bin 465 TL’den alıcı bekliyor.
"ALTIN HER ZAMAN YATIRIMCISINA KAR ETTİRİR"
- Altın yılbaşında 1100 TL civarındaydı. Bu yıl yatırımcısına yüzde 10’dan fazla kazanç sağlamış oldu. Yine şu anki fiyatlardan altın alınabilir.