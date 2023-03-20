Uzmandan kritik tavsiye: Altına yatırım yapmak için doğru zaman mı?

Dünya piyasasındaki durumu değerlendiren Salih Özman, şu ifadeleri kullandı:

- Altın fiyatları arttı. Bunda ABD’deki bankaların batması ve Amerika’da tekrar bir finansal krizin çıkma ihtimalinin etkisi oldu. ABD’nin ardından Avrupa’da İsviçre’de de bir bankacılık krizi patladı. Orada da bir bankanın batması söz konusu.