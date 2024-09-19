Uzmanlar anlattı: Konut alımı için doğru zaman mı?

Geçtiğimiz günlerde konut piyasasına dair iki önemli veri açıklandı. Ağustos ayında konut satışları yüzde 9,9 artış göstererek 134 bin 155 ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Buna karşın, reel fiyatlardaki düşüş devam ediyor. Yüksek faiz oranlarına rağmen konut satışlarındaki bu artış dikkat çekiyor. Peki, mevcut durumda konut almak bir fırsat olabilir mi?