Uzmanlar anlattı: Konut alımı için doğru zaman mı?
Geçtiğimiz günlerde konut piyasasına dair iki önemli veri açıklandı. Ağustos ayında konut satışları yüzde 9,9 artış göstererek 134 bin 155 ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Geçtiğimiz günlerde konut piyasasına dair iki önemli veri açıklandı. Ağustos ayında konut satışları yüzde 9,9 artış göstererek 134 bin 155 ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Buna karşın, reel fiyatlardaki düşüş devam ediyor. Yüksek faiz oranlarına rağmen konut satışlarındaki bu artış dikkat çekiyor. Peki, mevcut durumda konut almak bir fırsat olabilir mi?
Konut satışları, düşük seyreden yılın ilk aylarına rağmen ağustos ayında toparlandı.
Geçen yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 9.9 artış gösterdi. Ancak kredili satışlarda düşüş devam ediyor. İpotekli satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.1 azalarak 13 bin 574 oldu.
KONUT FİYATLARINDA REEL DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR
Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi'ne göre, konut fiyatlarındaki reel düşüş sürüyor. Ağustos ayında fiyatlar reel olarak yüzde 11.6 geriledi. Bu düşüşe rağmen, uzmanlar enflasyona göre toparlanmanın başladığını ve önümüzdeki aylarda reel kaybın azalacağını öngörüyor.
PİYASA CANLANIYOR MU?
Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ağustos ayında görülen canlanmanın birkaç faktöre dayandığını belirtti. Özelmacıklı, “Konut fiyatları uzun süredir enflasyonun altında seyretti. Bu durum, özellikle kiralardaki yüksek artışlarla birleşince, vatandaşların konut satın alma eğilimini artırdı. Ayrıca Türkiye’ye gelen döviz girdilerinin yoğun olduğu bu dönemde, gayrimenkul piyasasında güven arttı" ifadelerini kullandı.
KONUT FİYATLARI ARTACAK MI?
İpotekli satışlar yüzde 17.1 oranında azalırken, uzmanlar kredi faizlerinde kısa vadede bir düşüş beklemiyor.
Özelmacıklı, kredi faizlerinin düşmesi durumunda konut fiyatlarının da artacağını belirterek, enflasyon ortamında yüksek taksitlerin önümüzdeki yıl daha ödenebilir hale geleceğini söyledi.
İKİNCİ EL KONUTLAR İÇİN FIRSAT
Gayrimenkul uzmanları ikinci el konutlar için ciddi avantajlar sunduğunu belirtiyor.
İkinci el konut piyasasında ciddi avantajlar olduğunu vurgulayan Özelmacıklı, "İnşaat maliyetleri yüzde 60’tan fazla arttı. Şu anda ikinci eldeki gayrimenkuller, yeniden inşa edilse aynı fiyata mal edilemez.
Ayrıca kiraya verilmesi durumunda, geri dönüş süresi en uygun seviyelerde. Bu nedenle, gayrimenkul alımı için doğru bir dönemdeyiz" dedi.