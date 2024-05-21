Uzmanlardan borsa ile ilgili dikkat çeken tahmin! 500 dolar zirvesini görebilir
Ekonomi piyasalarında gözler 23 Mayıs Perşembe günü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Faiz kararı beklenirken Borsa İstanbul da rekor kırmaya devam ediyor. BIST 100 Endeksi, 340 dolar seviyesine yaklaşırken uzmanlar 500 dolar zirvesinin görülebileceğini söyledi.
Ekonomi piyasalarında Borsa İstanbul'un rekor üstüne rekor kırması sürüyor. Borsa, Türk lirası bazlı rekor seviyelere yükselirken dolar bazlı olarak da 340 dolar direncini aşmaya çok yaklaştı. Dünya Gazetesi Finans Şefi ve Ekonomi Gazetecisi Birol Bozkurt, ekonomi piyasalarındaki son durumu şöyle anlattı:
"Uzmanlar 400 dolar bandının aşılmasıyla 500 dolar zirvesinin gündeme gelebileceğini söylüyor. Yurt içinde Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını kararlılıkla sürdürmesi ve bu durumun maliye politikalarıyla destekleneceğine yönelik beklentiler güçleniyor. Bu durum yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisini artırırken MSCI Türkiye endeksinin 2024 yılında %38 değer kazanmasına katkı sağladı."
"Bu getirisiyle BIST 100 Endeksi, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar (GOP) endeksine görece %28.7 oranında pozitif ayrıştı. Gelişmekte olan piyasalar içerisinde 2024 yılında Türkiye getiride ilk sırada yer alırken, sene başından bu yana BIST-100 endeksi yaklaşık yüzde 45 değer kazandı. Dün zirvesini 10 bin 775’e yükselten borsada teknik olarak yukarıda 10 bin 850 seviyesi direnç, aşağıda ise 10 bin 520 puan destek olarak ön plana çıkıyor. Uzmanlar dolar bazlı olarak 340 dolar direncine yaklaşan endekste bu seviyenin aşılması halinde yükselişin hızlanacağı görüşünde."
"Enflasyonla mücadelede sıkı para politikalarının kararlılıkla sürdürüldüğü, ülke risk priminin gerilediği, TL’nin reel olarak değerlendiği, ülke kredi not artırım potansiyelinin korunduğu ve yurtdışı borçlanma maliyetlerinde rahatlama ihtimali karşısında TL cinsi varlıklar ve BIST bazında orta vadeli pozitif bakış beklenti sene başından bu yana devam ediyor. Küresel piyasalar, Fed’in bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bu hafta yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi."
BORSADA TEKNİK GÖRÜNÜM
"BIST-100 endeksinde TL ve dolar bazlı teknik görünümler orta/uzun vade yükseliş trendi içerisinde hareketini devam ettiriyor. 320-325 dolar, 340-360 dolar ve 400-410 dolar seviyelerinin orta/uzun vade teknik görünümde potansiyel dirençler olarak izleniyor. Geçtiğimiz hafta kısa vadeli göstergelerde aşırı alım bölgeye yaklaşılması sonrasında oluşan düzeltmeler 10.000 bölgesi ile sınırlı kaldığı görüldü."