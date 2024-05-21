Uzmanlardan borsa ile ilgili dikkat çeken tahmin! 500 dolar zirvesini görebilir

"Bu getirisiyle BIST 100 Endeksi, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar (GOP) endeksine görece %28.7 oranında pozitif ayrıştı. Gelişmekte olan piyasalar içerisinde 2024 yılında Türkiye getiride ilk sırada yer alırken, sene başından bu yana BIST-100 endeksi yaklaşık yüzde 45 değer kazandı. Dün zirvesini 10 bin 775’e yükselten borsada teknik olarak yukarıda 10 bin 850 seviyesi direnç, aşağıda ise 10 bin 520 puan destek olarak ön plana çıkıyor. Uzmanlar dolar bazlı olarak 340 dolar direncine yaklaşan endekste bu seviyenin aşılması halinde yükselişin hızlanacağı görüşünde."